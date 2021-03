Assisi piange Claudio Carli: se ne va un altro pezzo di storia della città

Assisi piange Claudio Carli, pittore, professore e grande maestro, un pezzo di storia della città. Claudio Carli era nato nel 1947 in Assisi. Tantissime le sue opere raffiguranti la città di Assisi e i suoi bellissimi scorci. La notizia della scomparsa dell’amato artista assisiate è stata diffusa nel tardo pomeriggio di oggi, domenica 7 marzo, in primis sui vari gruppi social della città di Assisi. Tantissimi i messaggi di affetto, vicinanza alla famiglia e cordoglio.

Lunghissimo il percorso personale ed artistico di Claudio Carli. Dopo studi artistici a Perugia e a Firenze, apprende la pittura da Maestri che gravitano nella città di Assisi come William Congdon, Riccardo Francalancia, Eugenio Dragutescu e in seguito Luigi Frappi con il quale mantiene ancora oggi uno stretto rapporto di amicizia. Si dedica per alcuni anni all’insegnamento, in Assisi e a Firenze, dove frequenta la facoltà di architettura. Contemporaneamente non trascura la pittura realizzando importanti mostre personali e collettive in Italia e all’estero.

Da citare tra le altre le installazioni: Ad caelum, Paesaggi di una facciata, Scrap Delivery, la città delle lettere e Natività, nel prato antistante la Basilica di S. Francesco di Assisi e Not in my back Yard, in occasione dello scoppio della guerra in Iraq. Gli anni che vanno dal 1980 ad oggi lo vedono impegnato in diverse esposizioni in gallerie d’arte in varie parti del mondo: dalla Francia, alla Germania, agli Stati Uniti, e ancora in Spagna, Inghilterra, Polonia, Romania. E’ presente alla Biennale di Venezia Mostra Internazionale di architettura nel 1985 e alla Biennale di arte Sacra nel 2002. Va sottolineato in particolare il work in progress Neburose condiviso con Bruna Esposito nel reparto di oncologia dell’ospedale di Carrara nel 2006. Significativa l’esperienza Istintismi, in collaborazione con F. Passalacqua, C. Dell’Amico e L. Virili, protrattasi per due anni dal 1995 al 1997 in varie sedi dell’Umbria. In questo ultimo periodo il suo interesse si sposta verso immagini della natura e del labirinto con realizzazioni di opere di grande formato di boschi monocromatici e composizioni di labirinti su carta e su tela, oltre a numerose installazioni. Da segnalare inoltre due mostre personali realizzate nel 2009, rispettivamente la prima, La belle au bois, a Siena nei Magazzini del Sale del Palazzo Pubblico e la seconda, Quasi come vie d’uscita, a Villa Fidelia a Spello.

Nel 2011 la mostra installazione La casa dove.., un tributo ad Adriana Zarri per la quale aveva eseguito una grande pittura murale nella sua casa di Strambino (Ivrea) nel 1996. Nel 2012 realizza il Drappellone per il Palio di Siena del 2 luglio, in ricordo dell’ottavo centenario della prima venuta di San Francesco a Siena (1212), Palio vinto dalla contrada dell’Onda che lo custodisce nel proprio museo. Per ultimo l’installazione LEGGERI SUL FILO del 2015 nell’antico e popolare rione di Via Montecavallo in Assisi. Cento ritratti, eseguiti su altrettanti lenzuoli, degli abitanti del rione nell’atto di ridere appesi per le strade e alle finestre.

Alla famiglia Carli, le condoglianze e la sentita vicinanza della redazione di AssisiNews.