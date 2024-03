Sorpresa a Expo Casa 2024, sabato 9 marzo arriva Giorgia Meloni a Bastia Umbra

Aveva citato San Francesco d’Assisi nel suo primo discorso da premier e ora Giorgia Meloni arriva vicino alla città del Poverello.

Ad anticipare la visita, sabato 9 marzo a Expo Casa a Bastia Umbra, è Aldo Amoni di Epta Confcommercio Umbria: “La visita ad Expo Casa del presidente del Consiglio dei ministri Giorgia Meloni per l’edizione dei 40 anni ci riempie di orgoglio ed è motivo di grande soddisfazione, segno che il nostro evento espositivo è ormai diventato uno dei saloni specializzati più conosciuti in Italia, un punto di riferimento per il settore nel panorama nazionale”.

La premier arriverà alle 10.30 a Umbriafiere: “In sinergia con le istituzioni, la Regione Umbria in primis, prefettura e forze dell’ordine – prosegue Amoni nella nota stampa diffusa da Expo Casa – stiamo predisponendo tutto, sia per l’accoglienza che per il momento dell’incontro che si svolgerà nella nostra ampia e accogliente Area Eventi al padiglione n.8”. Per l’occasione, infatti, alle ore 10.30, si terrà la firma dell’Accordo sul Fondo per lo sviluppo e la coesione (Fsc) tra Governo e Regione Umbria, con interventi del presidente del Consiglio dei ministri Giorgia Meloni e della presidente della Regione Umbria Donatella Tesei. Sarà presente il Ministro per le politiche di coesione Raffaele Fitto.

Un bel “regalo” che presidente e ministro, su invito della Regione Umbria, hanno quindi voluto fare per il penultimo giorno del salone espositivo che quest’anno festeggia i suoi primi 40 anni e che da sabato 2 marzo (la fiera andrà avanti fino a domenica 10 marzo) sta riscuotendo grande apprezzamento da parte dei quasi 200 espositori e delle migliaia di persone che stanno visitando i 4 padiglioni del centro fieristico regionale per trovare tra le oltre 5mila soluzioni quelle migliori per arredare, costruire, ristrutturare le proprie case.

Foto in evidenza tratta dalla pagina Facebook di Giorgia Meloni

© Riproduzione riservata