Taxi di Assisi benedetti a San Rufino, si rinnova la tradizione (foto)

Si rinnova per il quarto anno consecutivo la benedizione dei taxi di Assisi in piazza: l’evento il 5 marzo 2024 pomeriggio, dopo che era stato ripreso nel 2020 alla vigilia della ripartenza della pandemia e dopo 40 anni di sospensione. Don Cesare Provenzi, parroco della Cattedrale di San Rufino, ha benedetto i mezzi parcheggiati tutti in fila nel sagrato della chiesa. Oltre 10 i taxi di Assisi che hanno partecipato alla messa e alla benedizione, alla quale è intervenuto anche il vicesindaco Valter Stoppini.

I tassisti di Assisi, ‘capitanati’ dal presidente Paolo Bertoldi, hanno ringraziato il Comune di Assisi e tutta la comunità religiosa per aver permesso tale benedizione con la massima disponibilità, cortesia e sollecitudine, sperando che – dopo i buoni numeri dell’anno scorso – la Pasqua segni un nuovo inizio di stagione positivo e in crescendo.

È dunque oramai diventata una tradizione questo appuntamento che unisce fede e ‘scaramanzia’ e che era stato riportato in auge dopo la pandemia nella speranza di una ripresa dopo i mesi difficili del lockdown e senza turisti. Il tutto senza dimenticare che i tassinarsi assisani sono anche attenti al sociale e alla solidarietà, come dimostrano per esempio le adesioni alla raccolta di sangue che ciclicamente coinvolte anche i taxi di Assisi.

