Tutti per Uma, gli abiti di Vivetta protagonisti nel film di Susy Laude (foto)

Cosa succede in una famiglia composta da soli uomini, quando arriva in casa una donna a sconvolgerne i precari equilibri? Lo racconta il film “Tutti per Uma” uscito nelle sale il 2 Giugno, per il quale Vivetta ha prestato i suoi abiti di archivio. “Il rapporto di amicizia e di collaborazione tra Vivetta e Susy Laude (regista del film) è ormai consolidato da anni ed è stato un vero piacere poterla supportare nella sua prima opera cinematografica”, spiega Vivetta. “Inoltre il cinema è un luogo magico ed essere parte di un film presente nelle sale proprio adesso che stanno riaprendo nonostante le difficoltà, è un messaggio di positività e ripresa che ci tenevamo a sostenere”.

Questa la trama di Tutti per Uma. I Ferliga sono una famiglia di viticoltori tutta al maschile, composta da Nonno Attila (Antonio Catania), padre padrone all’antica, il fratello minore Dante (Lillo Petrolo), bambinone mai cresciuto, il figlio Ezio (Pietro Sermonti), vedovo che si è dato all’apicoltura, e i nipotini Francesco, appassionato di danza, ed Emanuele, il più piccolo. Maschio anche il cane, Mimmo. Tra continui litigi e reciproche insofferenze, tutti provano inutilmente a raddrizzare l’azienda di famiglia, un tempo famosa in tutta Italia, ma ormai indebitata e quasi in mano alle banche. Con l’arrivo di Uma (Laura Bilgeri), però, le cose cambiano. Invece di scappare da quel manicomio, la misteriosa ragazza deciderà di aiutarli, portandoli a tirar fuori il meglio di loro.

Tutti per Uma è “una favola sospesa, senza luogo né tempo, il racconto di una principessa femminista coraggiosa che lotta per le sue scelte, quindi assolutamente in linea con il brand”. I personaggi che hanno indossato gli abiti di Vivetta sono: Laura Bilgeri (Uma); Carolina Rey (Viola); Susy Laude (moglie Viktor); Pujadevi Elisa Lepore (Contessa Coco) e la regista Susy Laude ha indossato abiti Vivetta anche durante la prima del film e nelle successive interviste televisive.

