Dopo essere stati i primi in Italia a ripartire nel mese di agosto con un festival internazionale in presenza, per Giffoni è tempo di Winter Edition, la prima edizione natalizia in cinquant’anni di storia. Sarà un progetto nuovo, completamente in digital experience, dedicato principalmente ai bambini – gli Elements +3, +6 e +10 – e alle loro famiglie, ma anche a ragazzi e young adult e avrà un unico obiettivo: restare al fianco della community. Fino al prossimo 30 dicembre saranno oltre 1600 i juror collegati da tutta Italia, 50 opere in concorso presentate da registi internazionali, 3 live musicali, 10 masterclass, 5 eventi speciali, 16 street artist on web tra magia e divertimento e oltre 30 ospiti incontreranno giurati, ragazzi e famiglie. E tra gli ospiti della Winter Edition del Giffoni Film Festival 2020 c’è anche il folignate Nicola Pesaresi.

In questa Winter Edition del Giffoni Film Festival 2020 (tutto il programma su giffonifilmfestival.it) c’è anche lo Street Fest che diventa “on web” e lo fa conservando fascino ed emozioni. Gli spettacoli del format “A teatro con mamma e papà” sono riservati ai juror delle sezioni Elements + 3, +6, +10 e alle loro famiglie che avranno la possibilità di assistere a una rassegna d’eccezione. Le proposte di “Street artist on web” sono un dono speciale per tutti: si potrà assistere agli show di artisti e performer pronti a esibirsi in spettacoli di magia, prestigio, illusionismo e intrattenimento su www.vivogiffoni.it Tra le altre, Connessioni puPazze del ventriloquo NICOLA PESARESI incanterà tutti con uno show unico costruito sulla suggestione dei pupazzi animati. E GIORGIO FERRAIOLO, che con un omaggio a Pulcinella chiuderà gli appuntamenti dello Street Fest on web.

Attraverso il sito ufficiale, www.giffonifilmfestival.it e la nuova App Giffoni Film Festival – disponibile gratuitamente sugli store Google Play e App Store di Apple – sarà possibile consultare il programma, informarsi sulle attività e restare aggiornati impostando le notifiche personalizzate. Ancora di più quest’anno, le dirette streaming racconteranno le emozioni e gli incontri dell’edizione invernale. Le piattaforme per seguirle sono www.giffonilive.it e www.vivogiffoni.it, quest’ultima dedicata a spettacoli e street artist.