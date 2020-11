X-Factor 2020 parla sempre più umbro: avanti Blind e i Melancholia, e Vivetta veste Mydrama

X Factor 2020 parla sempre più umbro. Mentre prosegue a vele spiegate l’avventura degli umbri Blind e i Melancholia, questi ultimi noti anche al pubblico assisano, balza agli onori della cronaca la stilista assisiate Vivetta che ieri, nella puntata di giovedì 19 novembre, ha vestito un’altra concorrente del noto talent, Mydrama. Alessandra Martinelli, in arte appunto MyDrama, è nata a Monte Cremasco (CR) 22 anni fa. Ha commosso e stupito tutti fin dalla sua prima audition. Hell Raton, il suo giudice, dice che la sua voce è “piena di cicatrici” e ogni volta che la sente cantare si commuove. Su Youtube il suo mash up ha 2,8 milioni di views, mentre la cover “I hate u I love u” ha già superato le 1,5milioni di views. Ieri sera si è presentata sul palco in due occasioni, in una ha indossato una giacca a quadretti, pantaloni, t-shirt e classico cappellino, marchio di fabbrica della cantante, il tutto marchiato Vivetta.

E intanto, tra lacrime, emozione e tanto talento, hanno entrambi nuovamente superato il turno ai live del noto talent di Sky gli umbri Blind e i Melancholia. I Melancholia, gruppo folignate, due volte protagonisti negli anni scorsi al Beerock di Viole di Assisi, dove hanno suonato sul palco della nota kermesse assisiate, hanno conquistato il loro giudice Manuel Agnelli. “Ormai siete una certezza – ha detto Agnelli durante la puntata di giovedì 19 novembre – la grande rivelazione di questa edizione”. I Melancholia, sono come detto una band umbra di Foligno composta da Benedetta, voce, 22 anni; Fabio alle tastiere, 24 anni; Filippo alla chitarra, 23 anni. Dalla forte identità musicale, ogni loro esibizione non lascia mai indifferenti. Manuel Agnelli li trova “fortissimi” ed è pronto “a farne delle belle”.

Due le esibizioni nella puntata di ieri giovedì 19 novembre, con X Factor che ha visto nuovamente la conduzione di Alessandro Cattelan. I Melancholia sono nati a Foligno nel 2016 e nel 2018 hanno girato il loro primo videoclip dal titolo “Black Hole” a Dublino. Molto conosciuti nella città della Quintana, si sono già aggiudicati la vittoria all’Emergenza Festival e nel contest mondiale Taubertal Open Air Festival, che si è svolto in Baviera, esibendosi di fronte a migliaia di persone. Produzione tutta umbra con Urban Record, Mauro Formica e Melancholia.

Va avanti benissimo anche Popi Rujan, in arte Blind, che direttamente da Ponte San Giovanni passa nuovamente il turno del talent musicale di Sky e conquista il suo giudice Emma e soprattutto fa il pieno di consensi. Il suo inedito, “Cuore nero”, è tra i più ascoltati in assoluto. Franco Rujan ha 20 anni e vive a Perugia. Vuole riscattare il suo passato un po’ turbolento con la musica. Ha deciso di chiamare il suo progetto Blind perché l’unica cosa che vede davanti a sé è il suo obiettivo di fare musica. Ha colpito da subito giudici e pubblico. Su Youtube, la clip della sua audition dove ha presentato per la prima volta davanti ai 4 giudici Cuore Nero, come detto, sfiora le 2 milioni di views. “Ci sai fare – ha detto Emma a Blind – in te vedo maturità, sempre più una certezza. Tutti i rischi che ci stiamo prendendo sono adatti a te, sai fare tutto, su questo palco ci sai stare davvero”. Due le sessioni sul palco anche per Blind, che ha nuovamente raccontato con le sue parole (scrive i testi di tutte le sue canzoni, ndr) la sua storia. Blind è scoppiato nuovamente a piangere dall’emozione sul palco di X Factor.