Blind, da Ponte San Giovanni a X Factor: un altro umbro conquista la giuria

Un altro umbro a X Factor 2020 che con un suo inedito dal titolo “Cuore Nero” ha conquistato la giuria con ben quattro si. È Franco Popi Rujan, in arte Blind, che direttamente da Ponte San Giovanni vola ai bootcamp del talent musicale di Sky.

Emozionato, ha passato il turno con i giurati letteralmente conquistati: “Sono venuto qui a riscattare me e la mia vita, vivo a Ponte San Giovanni, la prima periferia di Perugia, si può dire un postaccio” – ha detto Blind. “Questo posto per me rappresenta gioia, pianti e rabbia. Da adolescente ho perso la testa, mi sfogavo andando via di casa per tre o quattro giorni senza dire nulla e non pensavo a nulla, andavo a farmi e stavo con gente più grande di me”.

“Con il tempo – ha spiegato dal palco mentre una clip lo ritraeva con gli amici fra i palazzi di Ponte San Giovanni – ho capito che valgo più di tutte quelle situazioni che mi circondavano. Ho fatto un percorso che non pensavo di riuscire a fare. I miei amici sono importantissimi e il video della mia prima canzone l’ho fatto grazie a una loro colletta”.

Blind ha pianto dietro le quinte ed ha contattato gli amici umbri in videochiamata dopo il passaggio del turno arrivato con un consenso pieno. Manuel Agnelli, Manuelito, Mika ed Emma: “Una persona vera, ci ha conquistato. Hai davvero entusiasmato con una prova eccellente. Bravissimo, meriti quattro si!”.