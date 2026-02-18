A Bastia vinti 20.000 euro con il 10eLotto

(Assisi News continua con la sua sezione buone notizie. Uno spazio dedicato a quelle notizie che magari sono meno d’impatto rispetto ad altre più eclatanti, ma che sono comunque significative, per Assisi o l’Umbria, perché buone e positive. Un piccolo spazio dedicato a quanto di buono – e di bello – ci circonda. Se avete una buona/bella storia da segnalarci, potete scriverci a info@assisinews.it. Oggi dedichiamo uno spazio alla vincita di 20.000 euro con il 10eLotto).

A pochi giorni dalla misteriosa vincita di 5 milioni di euro, Umbria ancora baciata dalla fortunata e protagonista con il 10eLotto. Nel concorso di martedì 17 febbraio, come riporta Agipronews, centrato a Bastia Umbra, in provincia di Perugia, un 9 da 20mila euro in via Firenze. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per 30,7 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di oltre 562 milioni da inizio anno.

(Il gioco d’azzardo può causare dipendenza patologica. È fondamentale giocare in modo responsabile, stabilendo limiti chiari di spesa e di tempo. In caso di difficoltà o comportamenti a rischio, è consigliabile rivolgersi ai servizi territoriali dedicati alla prevenzione e al supporto. Il gioco è vietato ai minori di 18 anni. Se senti di esagerare, chiedi aiuto: 800 558822)

