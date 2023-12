Cavalieri dell’ordine al merito della Repubblica Italiana, c’è anche la bastiola Maria Caldari

Non solo due assisani: tra i nuovi “Cavalieri dell’ordine al merito della Repubblica Italiana” c’è anche la prof.ssa Maria Caldari, molto conosciuta per il suo impegno come insegnante e come artista, come docente e collaboratrice per un lungo periodo di tempo con Università Libera e altre associazioni del territorio.

Alla signora Caldari, che ha ricevuto il riconoscimento lo scorso 29 novembre in Prefettura, arrivano le congratulazioni dell’amministrazione comunale: “Un’artista, Maria Caldari, caratterizzata da una unicità di creazione e di realizzazione di opere tessili e in ceramica, frutto della sua creatività e della approfondita conoscenza degli antichi simboli dell’arte romanica e rinascimentale”, le parole del sindaco Lungarotti.

Per la prima cittadina, si tratta di un “riconoscimento che ho ritenuto doveroso, perché in questi anni è riuscita a donare alla sua città, alla comunità di Bastia Umbra, dei grandi tesori artistici frutto del suo straordinario talento ma sempre con grande umiltà e modestia. Maria è una di quelle persone che sanno trasformare le proprie conoscenze in ricchezza culturale per gli altri, facendone dono gratuitamente, per il servizio comune. Ne è un esempio lo straordinario arazzo che Maria ha realizzato in occasione dell’elezione al soglio pontificio di Papa Francesco e a lui donato il 4 Ottobre 2013, in occasione della visita del Santo Padre ad Assisi. Con il suo dono speciale è un po’ tutta una città che è stata rappresentata”.

“Tutto questo le fa onore e onora la nostra Comunità, è per questo che la voglio ringraziare, per i magnifici stendardi, i palii che ha realizzato per la Festa del Palio de San Michele, soprattutto per il valore simbolico che ha assunto il Palio da lei realizzato nel 2020, l’anno della pandemia che ha fermato il mondo, ma non le mani di Maria che hanno saputo trovare, nel buio che stavamo vivendo, uno straordinario estro creativo, con i risultati che tutti conosciamo. Non possiamo non ricordare inoltre, la riproduzione dell’antico telone del Teatro dell’Isola Romana, che Maria realizzò nel 2002 per farne dono al Comune di Bastia Umbra, esposto in una sala comunale e pubblicato nel libro di Edda Vetturini “Bastia Umbra, profilo storico-artistico. Un’artista a tutto tondo Maria Caldari – conclude Lungarotti – una persona speciale a cui porto gli auguri e le congratulazioni dell’amministrazione comunale di Bastia Umbra per questo importante riconoscimento che si aggiunge ai numerosi già ottenuti nella sua lunga e proficua carriera artistica e professionale”.

