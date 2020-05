Coronavirus a Bastia Umbra, guariti tutti i cittadini positivi: la gioia del sindaco

Dopo Assisi, sotto controllo anche la situazione del coronavirus a Bastia Umbra. Ne dà notizia il sindaco Paola Lungarotti, in una breve nota. “Con emozione e commozione – si legge – comunico che anche l’ultimo caso positivo da coronavirus a Bastia Umbra è uscito dal tunnel della malattia. Abbraccio simbolicamente tutti coloro che hanno vissuto in prima persona tanta disperazione e tanta paura. Anche loro sono degli eroi. Come ha scritto il Responsabile sanitario, con profonda soddisfazione, siamo finalmente liberi dal Covid ma questo, permettetemi, non ci deve far abbassare la guardia”, le parole della prima cittadina.

Questo non significa abbassare la guardia, però. Secondo la prima cittadina bastiola, “Non è più il tempo dell’informazione, del rincorrerci, del megafono e dei richiami alla responsabilità. Due mesi ci hanno ben temprato. Tutti oramai – dice Lungarotti – sappiamo cosa fare e come fare prevenzione. Ora è il tempo della scelta a difesa della libertà ritrovata. ‘Uniamoci tutti!’, tra virgolette”, conclude il sindaco. Nella cittadina ci sono stati 25 positivi, oltre a una cinquantina di persone in isolamento; tutte persone guarite, senza nessuna vittima.

La situazione è rosea anche a livello regionale: i dati aggiornati alle ore 8 di venerdì 8 maggio parlano di complessivamente 1.406 persone (+1 rispetto a ieri) positive al coronavirus in Umbria, gli attualmente positivi sono 180(-15). I guariti sono 1155(+15); risultano 61 clinicamente guariti (+7); i deceduti sono 71 (+1). Dei pazienti positivi attualmente sono ricoverati in 53 (-3); di questi 6 (-3) sono in terapia intensiva. Le persone in isolamento domiciliare sono 758 (-11), sempre alla stessa data risultano 17.331 (+327) persone uscite dall’isolamento. Nel complesso, entro le ore 8 dell’8 maggio, sono stati effettuati 44.223 tamponi (+1435) per testare la sospetta positività al coronavirus in Umbria.