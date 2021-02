Covid-19, aumentano i contagi a Bastia Umbra: scuole quasi tutte chiuse. Ad Assisi ancora lezioni in presenza

(Foto di repertorio/Unsplash) Emergenza coronavirus, a Bastia Umbra due nuove ordinanze visto l’aumentare dei contagi per Covid-19. “Visto l’alta incidenza dei contagi in questi ultimissimi giorni Bastia è entrata – recita la nota dell’amministrazione comunale – nel protocollo dei comuni attenzionati, a seguito della nota inviata dall’Usl Umbria 1 in data odierna al nostro Comune. Preso atto delle considerazioni del Comitato Tecnico Scientifico relative alle misure da attuare nel progressivo diffondersi del Covid-19 e dopo la riunione del C.O.C – Centro Operativo Comunale – svoltasi questa mattina vengono emanate due ordinanze, scuola e ordine pubblico per ulteriori misure di contenimento in vigore dal 4 al 16 febbraio”.

SCUOLE “La chiusura delle scuole primarie e secondarie a Bastia Umbra – si legge nella nota del comune – di primo e secondo grado da domani 4 febbraio al 16 febbraio compreso l’istituto Professionale per i Servizi Commerciali Polo-Bonghi. Rimangono aperti le scuole materne e gli asilo nido comunali e privati del territorio e la Scuola di Musica”.

ORDINE PUBBLICO “Il coprifuoco a Bastia Umbra sarà anticipato alle ore 21.00 salvo comprovate esigenze, da dichiarare mediante autocertificazione. Sarà fatto divieto – continua la nota – di consumazione di alimenti e bevande all’aperto (è consentito esclusivamente l’asporto con consumazione in luoghi privati). Sarà vietata la distribuzione di alimenti e bevande mediante sistemi automatici. Attenersi al massimo ad una spesa per prodotti alimentari al giorno e ad una persona per nucleo familiare. Inibizione delle attività per Centri Culturali, Sociali, Ricreativi, Sportivi e assimilabili. Riduzione della fruizione dei parchi con inibizione delle attività sportive e ludiche di gruppo e delle aree gioco. Saranno intensificati i controlli da parte della Polizia Locale anche con l’ausilio dei volontari del gruppo di Protezione Civile di Bastia Umbra”.

Ad Assisi, dove la situazione epidemiologica determinata dalla pandemia di Covid-19 è invece sotto controllo, le scuole proseguono, come comunicato ad AssisiNews dal sindaco di Assisi Stefania Proietti. Maggiori informazioni in questo articolo: Rinascita di Assisi riaperta dopo la chiusura precauzionale: su 90 tamponi, solo un caso positivo.