Covid-19, morto un uomo di Ospedalicchio di Bastia Umbra

Un uomo di 61 anni di Bastia Umbra è deceduto a causa del covid-19. Il decesso è avvenuto questa mattina, venerdì 18 settembre. L’uomo, residente a Ospedalicchio, è deceduto all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia.

L’uomo, R.T., molto conosciuto nel territorio, era ricoverato nel reparto di terapia intensiva da fine agosto e purtroppo non ce l’ha fatta. Una morte che si aggiunge alle altre già avvenute in Umbria a causa della pandemia di Coronavirus, ora i decessi sono 83 dall’inizio dell’emergenza. Cordoglio nella piccola frazione bastiola e in tutto il comune, vicinanza dal sindaco Paola Lungarotti e dall’amministrazione.

Altri 21 nuovi casi di coronavirus – ieri erano stati 22 – sono stati registrati oggi, venerdì 18 settembre, in Umbria, dove diventano così 2.160 le persone risultate contagiate dal Covid-19 dall’inizio dell’emergenza sanitaria (1.684 i tamponi eseguiti nelle ultime ore, con il totale che sale a 184.540). Nonostante l’aumento dei positivi totali però dal bollettino odierno, con i dati di Regione e Protezione Civile aggiornati alle ore 10.03, si evince comunque una diminuzione degli attuali positivi, che ora sono 460, che sono 12 in meno rispetto a ieri.

Questo grazie ad un consistente aumento dei guariti che diventano 1.618 (+33), mentre restano 5 i clinicamente guariti e 82 i decessi complessivi dall’inizio dell’emergenza. Cala di molto poi anche il totale delle persone in isolamento contumaciale, che ora sono 428 (-14), mentre nei ‘Covid Hospital’ diventano 32 (+2) i pazienti ricoverati (stabile a 5 però il numero di quelli in terapia intensiva).