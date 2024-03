Erigo Pecci lancia la sua corsa a sindaco di Bastia: “Insieme possiamo costruire un futuro migliore” (foto)

(Flavia Pagliochini) Il candidato Erigo Pecci, che guiderà la Coalizione Civico Progressista di Bastia Umbra nella corsa alle elezioni comunali di giugno, ha presentato questa mattina la sua visione per Bastia Umbra in un affollatissimo Auditorium Sant’Angelo. Il candidato di Uniti per Bastia, Progetto Bastia, Pd, Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi e Sinistra, Socialisti e di ‘Tempi Nuovi-Popolari Uniti’ che raccoglie gli ex della Margherita è tra i primi contendenti a presentare programmi e idee per il futuro della città.

All’evento erano presenti i referenti politici delle liste civiche e dei partiti che sostengono la candidatura, insieme a diversi amministratori d’area; tra gli altri, era presente Donatella Casciarri in rappresentanza del sindaco e presidente della Provincia Stefania Proietti, e i consiglieri regionali Tommaso Bori e Thomas De Luca, referenti regionali di Pd e Movimento 5 Stelle, oltre a Federico Santi di Alleanza Verdi Sinistra, Federico Novelli del PSI, Marzio Vaccari di Tempi Nuovi (Piattaforma Popolari Uniti) e Paolo Ansideri di Progetto Bastia

“Mi sento profondamente emozionato per questo momento, che rappresenta l’apice di un lungo percorso dedicato alla crescita e al benessere di Bastia. Chi mi conosce sa che l’impegno a mettermi al servizio della città è preso con tutto il mio cuore e la mia determinazione. Chi non mi conosce, avrà l’occasione di farlo già da sabato”, aveva anticipato Pecci prima della conferenza stampa. “Voglio rendere Bastia un luogo accogliente e inclusivo, dove ogni cittadino si senta parte di una comunità unita e solidale. Allo stesso tempo, mi propongo di lavorare per far tornare la nostra città produttiva e prospera, valorizzando le risorse e promuovendo lo sviluppo sostenibile nel nostro territorio. Insieme, possiamo costruire un futuro migliore per Bastia. Sono pronto a lavorare duramente per realizzare questa visione e conto sul vostro sostegno per raggiungere questo obiettivo. Insieme, possiamo”.

Il programma è diviso per macrotemi: economia e lavoro, sociale e comunità, sicurezza e vivibilità, edilizia e ambiente, cultura ed eventi. L’obiettivo principale è “combattere la disgregazione sociale, riattivando i canali e i luoghi fermi come i centri sociali, o proponendo i comitati di quartiere. E ancora, attenzione all’economia, per creare nuove opportunità di lavoro mettendo in sinergia le potenzialità cittadine; dare vita a una città sicura in cui i cittadini possano vivere tranquilli, che sia moderna e valorizzi il verde pubblico e un’edilizia sostenibile e che valorizzi il patrimonio culturale anche con eventi e manifestazioni che valorizzino il locale a livello nazionale”. “Abbiamo bisogno – le parole di Erigo Pecci – di proporre una nuova visione di Bastia e degli animi di Bastia – ha concluso Pecci – sperando che il 9 di giugno, dopo le elezioni, il cerchio della campagna elettorale si chiuderà permettendoci di portare le nostre idee nell’amministrazione, creando una nuova classe dirigente per questa città; io mi ritengo appassionato e dotato di diverse competenze nel settore amministrativo, con la coalizione vedremo cosa costruire insieme”.

