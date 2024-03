Giorgia Meloni in Umbria firma con Tesei l’accordo di coesione: “240 milioni per risposte concrete ai cittadini” (foto + video)

Il presidente del Consiglio a Bastia Umbra. La governatrice Tesei: “Accordo di straordinaria importanza, risorse e fondi per rendere la regione più attrattiva per giovani e imprese”

La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni è arrivata sabato mattina 9 marzo a Bastia Umbra per la firma dell’accordo per la coesione tra il Governo e la Regione Umbria. Ad accoglierla la presidente della Regione Donatella Tesei, quello dell’Assemblea legislativa Marco Squarta e i vertici delle Istituzioni umbre. Presenti, tra gli altri, il ministro Raffaele Fitto e il sottosegretario Emanuele Prisco. (Continua dopo il video – link diretto)

La cerimonia si è svolta presso il centro Umbriafiere, padiglione otto nell’area eventi di Expo Casa. L’accordo coesione porterà ad importanti investimenti, più di 210 milioni di euro, per opere pubbliche e incentivi alle imprese del territorio. Meloni è arrivata in elicottero all’aeroporto internazionale dell’Umbria e poi ha raggiunto il centro fieristico di Bastia Umbra. Si tratta di due tra le strutture che beneficeranno di risorse del fondo per lo sviluppo e la coesione. “Oggi è un grande giorno per la nostra Regione Umbria – ha affermato la presidente Donatella Tesei dal palco di Umbriafiere accogliendo la Premier – la visita di Giorgia Meloni, che conosce molto bene l’Umbria, è la prima in veste di Presidente del Consiglio. Oggi siamo orgogliosi e fieri di averla fra noi”.

Con la firma dell’accordo per lo sviluppo e la coesione all’Umbria arrivano “240 milioni” che andranno a finanziare “36 progetti strategici”. Dopo averne illustrati alcuni, la premier Giorgia Meloni, arrivata a Bastia Umbria per firmare l’intesa, ha rimarcato che “con questo lavoro cerchiamo di rimettere l’Umbria dove l’ha messa il nostro Signore, al centro dell’Italia”. “Dei risultati che abbiamo ottenuto in questi mesi al governo – ha ribadito la Premier da Umbriafiere – quelli che ci hanno dato più soddisfazione sono i dati economici, con il record del numero degli occupati, il record dei contratti stabili e il record dell’occupazione femminile. Voi umbri siete persone operose, è giusto che dimostriate il vostro grande valore” – ha sottolineato la Presidente del Consiglio.

AGGIORNAMENTO La presidente del Consiglio dei ministri Giorgia Meloni e la presidente della Regione Umbria, Donatella Tesei, hanno sottoscritto a Bastia Umbra l’Accordo per la coesione che assegna all’Umbria le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione per il ciclo di programmazione 2021-2027 per un importo totale di 210,496 mln di euro, dei quali 61 milioni di cofinanziamento regionale. Era presente come detto anche il ministro per la Coesione, Raffaele Fitto.

“La Regione Umbria ha vissuto un mandato estremamente complesso, condizionato dall’emergenza sanitaria, – ha detto la presidente Donatella Tesei- Nonostante tutto, siamo riusciti ad affrontare sia l’emergenza pandemica, che a dare sostegno alle famiglie e alle aziende. E voglio anche ringraziare proprio le imprese per il grande sforzo che hanno fatto in questo periodo di crisi, perché senza imprese non c’è economia e non c’è lavoro. Ringrazio il governo del Presidente Meloni – ha proseguito- per le politiche messe in campo che sono indirizzate allo sviluppo delle imprese, così come stiamo facendo anche io noi in regione”.

“L’ accordo di oggi – afferma ancora la presidente Tesei – ci permette di investire fortemente in Umbria, ammodernando, riqualificando e rilanciando la nostra Regione anche per riuscire ad attrarre e trattenere i giovani. In questo contesto i grandi interventi saranno determinati per migliorare la competitività dell’Umbria anche con una proficua interlocuzione col governo che porteremo avanti con una grande attenzione alle infrastrutture che sono fondamentali per il nostro territorio e sulle quali continueremo a investire”.

Riepilogo progettualità FSC 2021-2027

Le risorse del Fsc per oltre 149 milioni di euro sono finalizzate, in coerenza con gli altri fondi già attivi sul territorio relativi alla programmazione comunitaria Fesr e Fse plus e alle politiche di investimento del Pnrr, alla realizzazione di un programma unitario di 23 interventi strategici e rilevanti per lo sviluppo infrastrutturale, economico e sociale del territorio dell’Umbria. Trasporti e mobilità, rilancio e potenziamento dei territori, ricerca e promozione dell’innovazione tecnologica, sociale e salute, capacità amministrativa sono i settori di intervento. In particolare per il settore dei “trasporti e della mobilità”, le risorse, per circa 46 mln di euro, sono destinate al potenziamento delle reti e dei sistemi di trasporto pubblico. Sono previsti la realizzazione e il completamento della rete viaria, dei sistemi di trasporto automatizzato sostenibili, l’ammodernamento tecnologico dei servizi ferroviari.

Per quanto riguarda il “rilancio e il potenziamento dei territori” (circa 71 mln di euro), si pone particolare attenzione alla tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e ambientale, alla riqualificazione e ammodernamento degli spazi pubblici a servizio della collettività, all’efficientamento energetico di edifici pubblici con la realizzazione di impianti da fonti energetiche rinnovabili, alla valorizzazione integrata delle eccellenze territoriali.

Nell’ambito del settore “ricerca e promozione dell’innovazione tecnologica” (15 mln di euro) è previsto il finanziamento di strutture dedicate alla ricerca e all’accrescimento delle competenze per ricerca, innovazione e transizione industriale. Per quanto concerne l’area del “sociale e salute”, con la previsione di un importante investimento (12 mln di euro), gli interventi sono finalizzati alla ristrutturazione e all’allestimento di spazi da destinare all’erogazione di servizi sanitari di prossimità e garantire più adeguati standard e livelli di servizio.

All’interno dell’Accordo per la Coesione, 61 milioni di euro sono destinati al cofinanziamento dei Programmi comunitari regionali 2021-2027 che sostengono lo sviluppo sostenibile, l’innovazione, la coesione e l’inclusione sociale. Il Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) è, congiuntamente ai Fondi strutturali europei, lo strumento finanziario principale attraverso cui vengono attuate le politiche per lo sviluppo della coesione economica, sociale e territoriale e la rimozione degli squilibri economici e sociali in attuazione dell’articolo 119, comma 5, della Costituzione italiana e dell’articolo 174 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

Foto e video: redazione Assisi News, Expo Casa e Regione Umbria

