Expo Casa 2026, tutto pronto per l’apertura: oltre 5.000 proposte in mostra

È tutto pronto per Expo Casa 2026. Sabato 28 febbraio si aprono ufficialmente le porte della manifestazione organizzata da Epta Confcommercio Umbria, in programma a Umbriafiere di Bastia Umbra fino all’8 marzo. Il taglio del nastro è previsto per le ore 11.00 presso l’Area Eventi del Padiglione 8, alla presenza delle autorità e dei rappresentanti istituzionali. Con l’inaugurazione prenderà il via un’edizione che conferma Expo Casa come appuntamento di riferimento per il mondo dell’abitare nel Centro Italia.

Tra le novità di Expo Casa 2026 anche un’installazione speciale firmata dal collettivo creativo Lighthouse, realtà giovane e interamente umbra, che ha realizzato per Expo Casa un progetto immersivo dedicato all’evoluzione dell’abitare. «Siamo emozionati e pronti ad aprire le porte di questa nuova edizione», ha dichiarato il Presidente di Epta Confcommercio Umbria Aldo Amoni. «Da quarantadue anni Expo Casa rappresenta un valore aggiunto per l’economia del territorio. Molte aziende espositrici raccolgono in questi giorni contatti e ordini che sostengono la loro attività per tutto l’anno. È una manifestazione che genera lavoro e opportunità concrete. Accanto alla qualità dell’offerta, abbiamo voluto inserire anche elementi capaci di sorprendere. Penso ad esempio all’installazione curata da Lighthouse, ragazzi del territorio che hanno realizzato per noi un progetto speciale. Non anticipo altro, perché è qualcosa che va scoperto dal vivo. Invito tutti a venire in fiera fin dal primo giorno»

Nei padiglioni saranno presenti centinaia di stand con oltre 5.000 proposte dedicate alla casa: arredamento, soluzioni per la ristrutturazione, impiantistica, efficienza energetica e tecnologie innovative. Un’offerta ampia che consente ai visitatori di confrontare idee, raccogliere informazioni e orientarsi tra le diverse possibilità disponibili sul mercato. Accanto all’area espositiva, un ricco programma di incontri e approfondimenti accompagnerà il pubblico per tutta la durata della manifestazione, affrontando temi legati alla sostenibilità, alla progettazione e all’evoluzione degli spazi domestici. Sabato 28 febbraio alle ore 17.30 debutterà in Area Eventi anche il nuovo format “Il sapore dell’abitare”. Ad aprire il calendario sarà il cooking show di Silvia Baracchi, chef del ristorante Il Falconiere, una stella Michelin, interprete di una cucina che unisce territorio e visione contemporanea. Non si tratta di un semplice appuntamento gastronomico, ma dell’avvio di un percorso che mette al centro la cucina come spazio identitario della casa, luogo di relazione e racconto. Con “Il sapore dell’abitare” Expo Casa 2026 amplia il proprio sguardo e intreccia design, convivialità e cultura del vivere quotidiano, inaugurando una serie di incontri che porteranno in fiera alcuni dei protagonisti più seguiti del panorama culinario italiano.

© Riproduzione riservata