Incendio a Mora, vigili del fuoco sul posto

È Perugia Meteo a segnalare un incendio a Mora, frazione sopra Palazzo di Assisi. Sul posto ci sarebbero molte squadre dei Vigili del fuoco impegnate in una zona impervia. Si tratta del secondo incendio nel comprensorio dopo quello a Viole d’Assisi in una zona di proprietà privata e a poche decine di metri dalle case. In quel caso alcuni cittadini chiedono più interventi e controlli per capire se l’ordinanza antincendi che prevede anche una maggiore cura dei terreni sia davvero rispettata ed evitare altri episodi spiacevoli. (maggiori informazioni nelle prossime ore)

© Riproduzione riservata