Inaugurato Agriumbria 2026: a Bastia Umbra il meglio del sistema agrozootecnico italiano (foto)

Filiere, sostenibilità, meccanizzazione e innovazione, Made in Italy ed export, tutela della biodiversità, dei territori e del reddito per allevatori e agricoltori. Tanti i temi di interesse per il mondo agricolo nazionale che saranno affrontati durante la tre giorni (dal 27 al 29 marzo 2026) di Agriumbria 2026, di scena presso l’Umbria Fiere di Bastia Umbra e inaugurata questa mattina alla presenza del presidente di Umbria Fiere, Antonio Forini e di tante autorità. Le istituzioni nazionali, quelle locali e quelle regionali, le associazioni di categoria (Cia, Coldiretti e Confagricoltura), i costruttori e i rivenditori di macchine agricole (Federunacoma e Federacma) il sistema allevatoriale italiano (A.I.A.), le tante imprese, enti di commercio, di ricerca e universitari. Al taglio del nastro (venerdì 27 marzo) erano presenti tutti gli attori delle diverse filiere agroalimentari e zootecniche del Paese. Alla cerimonia di inaugurazione sono intervenuti Erigo Pecci, Sindaco del Comune di Bastia Umbra; Stefania Proietti, Presidente Regione Umbria; Simona Meloni, assessore Agricoltura Regione Umbria, Emanuele Prisco, Sottosegretario al Ministero degli Interni; Roberto Nocentini, Associazione Italiana Allevatori e Antonio Forini, presidente di Umbria Fiere Spa. Presente anche Giancarlo Righini, assessore Agricoltura Regione Lazio.

Tante le istanze e le soluzioni che saranno messe in campo durante i giorni di fiera per un settore, quello agrozootecnico e alimentare, centrale per il nostro Paese e che produce reddito, sicurezza sociale, lavoro e valore aggiunto. Molti i convegni e gli appuntamenti organizzati dalla manifestazione in collaborazione con le diverse sigle e associazioni di categoria; centinaia le dimostrazioni e le presentazioni promosse e organizzate dagli oltre 450 espositori della fiera.

Stefania Proietti: “La Regione è tra i protagonisti di Agriumbria. Saremo presenti con uno spazio informativo e di supporto alle imprese per coadiuvare, attraverso strumenti e azioni, il percorso di crescita di un comparto strategico e identitario dell’Umbria.

L’agricoltura umbra è motore fondamentale anche per la promozione delle nostre eccellenze enogastronomiche e turistiche. Le pratiche agricole e zootecniche intrecciano una tradizione millenaria e un’accelerazione tecnologica sempre più avanzata, che deve tenere insieme sviluppo economico sostenibile e coesione sociale”.

Antonio Forini: “Questa è la mia prima Agriumbria in questo ruolo. Qui oggi e per i prossimi giorni si celebra il presente e il futuro dell’agricoltura italiana e umbra. Siamo qui, nell’area zootecnica, per rendere omaggio alla storia di questa fiera, che nasce proprio intorno alla zootecnia, ma che oggi è diventata molto di più.

Agriumbria è un evento capace di coinvolgere imprese, associazioni, consorzi, lavoratori, istituzioni, mondo scientifico e società civile, fino alle famiglie: è davvero la fiera di tutti. Questo è il suo punto di forza e la ragione della sua crescita costante”.

Simona Meloni: “La Giunta regionale è fortemente impegnata nel sostenere il comparto agricolo, attraverso investimenti mirati, sviluppo delle competenze e strumenti per rafforzare sia la promozione interna sia l’export. Parliamo di un settore strategico anche per la sicurezza alimentare: il cibo non è solo produzione, ma benessere, prevenzione e qualità della vita. È su questa visione che continuiamo a costruire le nostre politiche”.

Emanuele Prisco: “Il Governo guarda con grande attenzione a un settore strategico come quello agricolo, che deve essere sempre più riconosciuto non con un’immagine bucolica e statica, ma come un patrimonio dinamico di identità, innovazione e sviluppo. Agriumbria è una manifestazione sempre più centrale nel panorama nazionale: per questo è fondamentale difendere e valorizzare il comparto su tutti i tavoli, a partire da quello europeo”.

Erigo Pecci: “Agriumbria rappresenta un’eccellenza per tutto il territorio e conferma quanto l’Umbria meriti uno spazio fieristico nuovo, moderno e contemporaneo. Siamo in un momento cruciale, non solo economico ma anche sociale, in cui la Regione può e deve giocare un ruolo da protagonista, sostenendo lo sviluppo agricolo come leva di crescita sostenibile, economica e sociale”.

Nel merito della giornata di sabato 28 marzo ad Agriumbria 2026

AFoR sarà protagonista ad Agriumbria 2026 sabato 28 marzo con un ricco programma di iniziative dedicate alla valorizzazione del patrimonio forestale e ambientale umbro. La giornata si aprirà con la presentazione della prima edizione della “Giornata delle Foreste Aperte”, con gli interventi dei dirigenti AFoR Louis Montagnoli, Maria Zampini e Michele Bazzani, insieme a Paolo Mori, responsabile della comunicazione di ANARF.

Seguirà la premiazione “Cuore Verde dell’Umbria” e la consegna del riconoscimento “Tartufo della Pace” a Ilaria Borletti Buitoni e Marcello Masi, in un momento moderato dall’amministratore unico AFoR Ottavio Anastasi, con la partecipazione del sindaco di Assisi Valter Stoppini e dei rappresentanti del settore Francesco Mirti, Michele Boscagli ed Ermanno Rosi. In programma anche la presentazione del 17° Raduno nazionale dei Polentari d’Italia 2026, a cura della Pro Loco Carbonesca. Nel pomeriggio, spazio alla tavola rotonda sulla gestione dei boschi umbri e sui servizi ecosistemici, moderata da Ottavio Anastasi, con gli interventi di Antonio Brunori (PEFC Italia), Francesco Grohmann (Regione Umbria), Louis Montagnoli e Alessandro Varallo (AFoR) e Paolo Fratini (Umbraflor). Presso lo spazio della Regione Umbria, sabato 28, alle 10 strategie e strumenti per le politiche locali del cibo. Un momento rivolto ad amministratori pubblici, agricoltori, associazioni di categoria con l’assessore Simona Meloni. Alle 11.15 Energia Umbria, come conciliare transizione energetica, eccellenza agricola e paesaggio. Oltre alla Meloni, interviene Thomas De Luca, assessore regionale all’Ambiente. Alle 15 proteggiamo le nostre piante con Susy l’Ispettore!, laboratorio didattico divulgativo a cura del Servizio Fitosanitario.

MEZZI AGRICOLI.

La revisione dei mezzi agricoli torna al centro del confronto della filiera in un contesto che continua a registrare criticità normative e, soprattutto, dati allarmanti sul fronte della sicurezza: ogni anno si contano oltre 100 decessi legati all’uso di trattori e macchine agricole privi di adeguati dispositivi di protezione, come rollbar e cinture di sicurezza. Su questi temi, sabato 28 marzo, ad Agriumbria 2026, si tiene la tavola rotonda “Revisione e ammodernamento mezzi agricoli: quali novità?”, in programma alle ore 14, presso il Padiglione 9 – Stand 14 (Teatro delle Feder…Azioni), promossa da Federacma, Federazione Confcommercio delle associazioni nazionali dei servizi e commercio macchine agricole, operatrici e da giardinaggio. In particolare, la revisione dei cosiddetti trattori veloci, oltre i 40 km/h, rappresenta un passaggio cruciale ma ancora caratterizzato da rilevanti criticità operative e organizzative che ne rendono complessa l’applicazione su larga scala. Parallelamente, resta aperto il nodo della revisione delle altre categorie di mezzi agricoli, più datati. In questo quadro si inserisce anche il recente bando ISMEA, appena pubblicato, che mette a disposizione 10 milioni di euro per interventi di miglioramento della sicurezza dei trattori agricoli e forestali. Il contributo, destinato a micro, piccole e medie imprese agricole, agroindustriali e agromeccaniche, copre fino all’80% delle spese ammissibili, con un massimo di 2.000 euro per impresa. Le domande potranno essere caricate a partire dal 15 aprile, con presentazione prevista dal 19 al 29 maggio secondo una procedura a sportello, fino ad esaurimento delle risorse.



Il programma di sabato 28 ad Agriumbria 2026. La mattina presso il Centro congressi – sala A, agrobiodiversità che fa reddito: ricerca, imprese e modelli di sviluppo per l’agricoltura umbra. A cura del Parco Tecnologico dell’Umbria 3a-Pta. Alle 10 il dato dal vigneto, l’assistenza tecnica ponte verso l’innovazione organizzato da Confagricoltura Umbria. A seguire in Sala Maschiella Agricoltura e sicurezza alimentare tra geopolitica, politiche europee e innovazione territoriale, a cura di Cia – Agricoltori Italiani dell’Umbria. In palazzina 1 droni in agricoltura: nuove competenze ed opportunità professionali, promosso dall’Odaf. Alle 11, in Sala Europa, droni in agricoltura: l’innovazione prende il volo, i nuovi orizzonti e i servizi hi-tech, promosso dai Controterzisti. Alle 14.30, in Palazzina 1, Assemblea ordinaria annuale degli iscritti all’albo per l’approvazione dei conti del Collegio dei Periti agrari e dei periti agrari laureati dell’Umbria. Alle 15 ore 15 sostenibilità, prevenzione e custodia del territorio a cura della Regione Umbria. A seguire la tabacchicoltura guarda il futuro, organizzato da Opit – Organizzazione produttori italiani tabacco. Alle 15.30, piante officinali: un’opportunità per un’agricoltura in transizione, a cura di Fippo.

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