Due vetture coinvolte all’altezza della rotatoria di via Roma: sul posto 118, Vigili del Fuoco e Polizia Locale

27 Gennaio 2026 Bastia Umbra 1161

Incidente a Bastia Umbra all’ora di pranzo, due in ospedale per accertamenti (foto)

Brutto incidente stradale oggi martedì 27 gennaio, a Bastia Umbra. Intorno alle 13:15, due le auto coinvolte in via Roma, all’altezza della rotatoria principale, in uno degli snodi più trafficati della città.

L’impatto ha causato ingenti danni ai veicoli coinvolti, andati praticamente distrutti. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i Vigili del Fuoco, la Polizia Locale di Bastia Umbra, un’ambulanza del 118 e un’auto medica per prestare soccorso alle persone rimaste coinvolte.

Nel sinistro sarebbero rimaste ferite due persone, entrambe trasportate in ospedale per accertamenti. Tra i feriti ci sarebbe anche una donna in stato di gravidanza. Fortunatamente, secondo le prime informazioni, nessuno sarebbe in gravi condizioni.

La dinamica dell’incidente non è ancora chiara ed è al vaglio della Polizia Locale di Bastia Umbra, che sta effettuando i rilievi per ricostruire l’accaduto e accertare eventuali responsabilità.

Pesanti le ripercussioni sul traffico, rallentato proprio in un orario di punta, con code e disagi per gli automobilisti in transito lungo via Roma e nelle strade limitrofe, in un’area che collega anche a Santa Maria degli Angeli altamente trafficata.

