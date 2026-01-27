Marini Edilizia celebra 50 anni di attività: eccellenza tra tradizione, innovazione e passione

Un lungo percorso iniziato nel 1976 grazie alla visione e alla tenacia del fondatore Giuseppe Marini: felicitazioni e auguri per questo significativo traguardo

Marini Edilizia festeggia un traguardo straordinario: 50 anni di attività. A comunicarlo, con un post via social, è l’azienda stessa. Mezzo secolo che racconta una storia fatta di impegno, dedizione, passione e crescita continua. Un percorso iniziato grazie alla visione e alla tenacia del fondatore Giuseppe Marini, che con determinazione ha dato vita a un’impresa oggi punto di riferimento nel settore dell’edilizia e delle finiture d’interni.

Nel corso degli anni, l’azienda ha saputo evolversi mantenendo saldi i valori che ne hanno determinato il successo: qualità, professionalità e attenzione al cliente. “Oggi celebriamo 50 anni di attività. Un traguardo importante che racconta una storia fatta di impegno, passione e crescita continua – si legge nella nota aziendale diffusa via social. Grazie a chi ci ha scelto, sostenuto e accompagnato in questo viaggio: clienti, collaboratori, partner e amici”.

Marini Edilizia è una scelta ampia, dagli esterni al living, dalla camera da letto allo studio fino alla stanza più privata, un modo sempre nuovo e originale di vivere la casa, perché “ristrutturare casa – per Marini – significa mettere in atto la propria creatività”. Il vero punto di forza di Marini Edilizia è sempre stato il capitale umano. L’impresa può contare su maestranze selezionate, artigiani qualificati e professionisti altamente specializzati, capaci di garantire soluzioni su misura e di altissima qualità.

Da sempre, Marini Edilizia – premiata anche da Camera di Commercio e Confcommercio per la lunga storia imprenditoriale – seleziona costantemente i propri collaboratori per assicurare la massima affidabilità e competenza. Un’azienda che offre un ampio ventaglio di servizi pensati per rispondere alle diverse esigenze della clientela: dalla progettazione personalizzata, fino alla realizzazione di ogni lavoro. Ogni progetto nasce dall’ascolto e dalla capacità di interpretare lo stile di vita e la personalità di chi abiterà la casa.

Ed è così che dopo cinquant’anni di attività, Marini Edilizia guarda al futuro con la stessa energia e lo stesso entusiasmo che ne hanno accompagnato la nascita. L’obiettivo resta quello di continuare a crescere e innovare, senza mai perdere quella passione che da sempre contraddistingue il marchio. “Guardiamo al futuro con lo stesso entusiasmo di sempre. Questo anniversario è vostro quanto nostro”. Marini Edilizia celebra così 50 anni di passione, qualità e fiducia, proiettandosi verso il futuro con radici solide e uno sguardo sempre attento all’eccellenza.

Dal gruppo editoriale Assisi News, di cui Marini Edilizia è sponsor inserzionista, felicitazioni e auguri per questo significativo traguardo.

Foto in evidenza: mariniedilizia.com

© Riproduzione riservata