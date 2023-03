Incidente a Capodacqua di Assisi, ambulanza e polizia locale sul posto (foto)

Sul posto la polizia locale di Assisi e l’ambulanza della Stella d’Italia di Spoleto: una persona in ospedale per accertamenti in una giornata che ha registrato ben tre incidenti

Triplo incidente nella giornata di giovedì 16 marzo. Incidente a Capodacqua di Assisi all’uscita della ss75. Scontro tra auto all’incrocio dove da tempo c’è anche un progetto per la realizzazione di una rotatoria. L’incidente intorno alle 18 di oggi giovedì 16 marzo. Sul posto la polizia locale e l’ambulanza della Stella d’Italia di Spoleto. Una persona in ospedale per accertamenti.

Sempre in zona, ma lungo la ss75 un altro scontro all’altezza di Capitan Loreto di Spello. Traffico in tilt in un orario di punta con la dinamica non del tutto chiara. Lunga fila con mezzi in coda in una giornata dove, sempre alla stessa fascia oraria ma all’altezza di Ponte San Giovanni, si è registrato un terzo scontro sempre fra mezzi con numerosi disagi e rallentamenti alla circolazione.

(Maggiori aggiornamenti nelle prossime ore)

