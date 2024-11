Natale a Bastia Umbra, nasce un progetto per coinvolgere le sei chiese cittadine

In programma anche composizioni collettive per rappresentare la storia di persone e luoghi

Cominciano i preparativi per il Natale a Bastia Umbra, “festività concepite – si legge in una nota del Comune di Bastia Umbra – come un grande sforzo collettivo in cui la comunità dei residenti prova a ritrovare un senso di comunanza, di condivisione delle storie personali e della storia più larga che a tutti appartiene. Il significato del Natale, da tutti vissuto, è, oltre a quello fondamentalmente religioso, per chi crede, il ricongiungersi nella famiglia, il rafforzare legami indeboliti, il ritrovarsi nei luoghi della nascita, nei luoghi della nostra origine, della ‘venuta al mondo’”.

“Il Natale di quest’anno sarà quindi un Natale della memoria, dei luoghi e del dono da cui si svilupperanno arredi, allestimenti, installazioni, eventi, mostre, momenti di convivio e intrattenimento per tutte le età. Accanto a luminarie, illuminazioni e allestimenti scenografici in Piazza Mazzini e in alcuni viali, saranno coinvolte sei chiese del nostro Comune per creare un particolare percorso di visita: Le chiese del Natale”.

I residenti nelle aree in cui si trovano le chiese, potranno portare oggetti significativi del proprio vissuto, personali o di famiglia, contribuendo così all’allestimento di composizioni collettive che rappresentano un po’ la piccola, ma densa storia delle persone e dei luoghi. L’iniziativa per il Natale a Bastia Umbra è promossa dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Bastia Umbra insieme a tutte le Parrocchie cittadine: San Michele Arcangelo, San Marco, San Cristoforo e San Giuseppe. Per ogni chiesa si sono messi a disposizione alcuni volontari a cui ci si potrà rivolgere per informazioni su come partecipare.

Le Chiese e i rispettivi referenti dell’iniziativa sono:

Bastia capoluogo, San Rocco – Raniero Stangoni 3387420810

Bastia capoluogo, Santa Croce – Rita di Pasquale 3332044843

Ospedalicchio, Cappellina del Rosario – Giampaolo Sigismondi 3358348140

Costano, Chiesetta del Crocifisso – Stefano Giuliani 330420385

XXV Aprile, San Marco – Maurizio Bazzucchi 3315791190

Bastiola, Chiesa di San Nicola – Norberto Pizzardi 3492971974

