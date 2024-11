Vacca a “spasso” tra Santa Maria e Rivotorto: la segnalazione

Tra ironie e un po’ di spavento per un eventuale incontro ravvicinato, spopola sui social la segnalazione di una vacca in giro tra Rivotorto e Santa Maria degli Angeli. L’animale, scappato da qualche allevamento della zona, è stata prima avvistata sui binari della ferrovia tra Tacconi e il cimitero nuovo, poi si è spostata verso Rivotorto. Secondo quanto “reperibile” sui social, gli animali sarebbero in realtà due, vitelli già avvistati da stanotte nella zona di Spello. Diverse le chiamate le forze dell’ordine per il rintraccio e la riconsegna al proprietario, l’invito è di fare attenzione fin quando l’animale – o gli animali – non saranno tornati al sicuro.

