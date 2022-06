Guasto a una centralina Enel, risolti i disagi nel centro storico di Assisi

È stato risolto dopo circa un’ora il guasto a una centralina Enel che ha causato qualche disagio ad abitazioni e negozi del centro storico di Assisi. Diverse le chiamate al gestore che ha promesso un ripristino del guasto quanto prima. L’indiziato numero 1 sarebbe il caldo ma non è chiaro se i tecnici dell’azienda di distribuzione di energia elettrica si siano messi al lavoro per ripristinare interamente la funzionalità o se il guasto sia stato provocato da un sovraccarico di richiesta a causa del gran caldo. A causa del forte caldo, infatti, possono essere richieste maggiori consumi di elettricità per fare girare condizionatori e frigoriferi.

Il guasto a una centralina Enel sarebbe capitato a quella alle porte della città nella zona di Moiano. Sarebbe proprio questo il problema all’origine delle mancanze di corrente in alcune zone del centro storico, tra cui Sant’Agnese e corso Mazzini egnalate anche via social. Non è la prima volta che il caldo ‘colpisce’ Enel: nel 2021 erano serviti due giorni di ininterrotto lavoro da parte di squadre di E-distribuzione, la società del gruppo Enel che gestisce le reti di media e bassa tensione, per riparare un guasto Enel alla rete elettrica di media tensione è stato riparato. Allora era stato posato un cavo provvisionale per sopperire alle necessità. (Articolo scritto alle 12 e aggiornato alle 14.35)

© Riproduzione riservata