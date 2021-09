Palio de San Michele 2021, domani il gran finale con la consegna del premio alla Protezione Civile

Torna per il secondo anno a Bastia Umbra il Palio de San Michele in forma ridotta, per omaggiare il Patrono nel rispetto delle norme anti-pandemiche. Il programma del Palio de San Michele 2021 è partito con l’inaugurazione della mostra pittorica “Visioni artistiche per raccontare il Palio”, visitabile fino al 29 settembre all’Auditorium S.Angelo, in Piazza Umberto I, esposizione è curata dal pittore Giuliano Belloni e dall’esperta d’arte Teresa Morettoni. In programma dalle 19 anche le serate enogastronomiche che dureranno fino al 29 settembre. Il percorso culinario sarà caratterizzato da una Taverna Condivisa che ospiterà per la prima volta i rionali presso un’unica sede, il Centro San Michele. Inoltre presso tutti i ristoranti, pizzerie e bar del centro storico sarà possibile degustare i piatti e i menu dedicati al Palio con l’enogastro-tour.

Martedì 28 settembre il Palio de San Michele 2021 vede la Rievocazione storica della prima lizza che avrà come protagonisti i lizzaioli del passato, del presente e quelli del futuro. L’evento, trasmesso in streaming su www.terrenostre.info e su www.paliodesanmichele.it, consisterà in una corsa non competitiva lungo il percorso originario della prima lizza che, a differenza di quello attuale collocato in Piazza Mazzini, abbraccia sia le vie del Centro Storico che quelle adiacenti alle mura. Il programma terminerà come da tradizione mercoledì 29 settembre con la messa solenne di San Michele Arcangelo (prevista alle ore 17.00) e con l’assegnazione del premio San Michele d’Oro – seconda edizione; la prima è stata assegnata ai quattro rioni e all’Ente Palio, “Un premio per tutti i colori del Palio, per l’unione e la coesione che ogni anno raccoglie la nostra città”. Quest’anno invece il premio andrà al Gruppo Comunale Protezione Civile di Bastia Umbra.

“Con questo premio .- si legge nella nota – l’Amministrazione Comunale intende esprimere il proprio ringraziamento a nome della cittadinanza per quello che è stato fatto e per quello che stanno facendo tutte le associazioni di Volontariato, tutti i volontari che si dedicano alla comunità. Questa la motivazione del Premio Edizione 2021: ai Volontari del Gruppo Comunale di Protezione Civile di Bastia Umbra, impegnatisi con sacrificio per tutto il periodo segnato dall’emergenza Covid-19, ancora purtroppo in corso. Il gruppo aveva già dato dimostrazione di forte solidarietà e capacità nel prestare assistenza e supporto alla popolazione dei territori di Norcia e di Amatrice”. Alla cerimonia di assegnazione del Premio ai volontari della Protezione Civile di Bastia Umbra è stato invitato a presenziare l’Ing. Fabrizio Curcio, Capo del Dipartimento di Protezione Civile nazionale ed hanno confermato la propria presenza i rappresentanti della Protezione Civile regionale”.

In occasione della rievocazione storica non competitiva della Lizza al Palio de San Michele 2021, dalle 8 di stasera e fino alle 2, in tutte le zone del centro storico del capoluogo comunale, è fatto obbligo ai pubblici esercizi, agli esercenti commercio in aree private e agli eventuali esercenti commercio su aree pubbliche di vendere per asporto o servire qualsiasi bevanda in bicchieri a perdere (plastica, carta o similari) e non in bottiglie, lattine o altri contenitori analoghi. Lo stabilisce un’ordinanza del sindaco: “Le bottiglie in plastica potranno essere vendute solo se aperte e private del relativo tappo di chiusura; è vietato a chiunque introdurre bevande, se non con le modalità sopra indicate, sia per uso personale, che con l’intento di distribuirle ai presenti, anche se a titolo gratuito. Per gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande abilitati anche alla ristorazione, le prescrizioni dette sono limitate alla sola attività di bar, a condizione che le bevande siano somministrate esclusivamente con i pasti serviti ai tavoli e non al banco, rimanendo comunque tassativamente ricompreso l’asporto nei limiti sopra indicati.

© Riproduzione riservata