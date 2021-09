Digipass Assisi, riparte lo spazio aperto al digitale che aiuta il cittadino

In concomitanza con l’avvio dell’anno scolastico, è ripartito il servizio di sportello del DigiPASS Assisi, presso la sede del Palazzetto del Capitano del Perdono, in Piazza Garibaldi a Santa Maria degli Angeli. Da un progetto di Umbria Digitale nei principali comuni della Regione sono stati attivati i DigiPASS, spazi pubblici aperti a tutti i cittadini e ad accesso libero, in cui è possibile trovare servizi digitali e il supporto di un esperto in materia, il facilitatore digitale.

Negli orari di apertura, gli utenti del DigiPass Assisi – nello specifico tutti i cittadini della Zona Sociale 3 (Comuni di Assisi, Bastia Umbra, Bettona, Cannara e Valfabbrica) – possono concordare un appuntamento gratuito allo sportello per essere seguiti nell’utilizzo di servizi legati al digitale e a internet, come la creazione dello SPID, l’utilizzo del Fascicolo Sanitario Elettronico, dei Social Media o della piattaforme online della Pubblica Amministrazione; ma anche trovare postazioni PC con accesso a internet e spazi con tante attrezzature digitali, prenotabili da singoli utenti, liberi professionisti o dalle associazioni del territorio anche per coworking, formazione o conferenze. Gli spazi saranno infine a disposizione per percorsi didattici interattivi di approfondimento sull’educazione digitale, progettati insieme alle scuole a partire dal mese di novembre.

Non solo uno sportello quindi, il DigiPASS Assisi è anche un luogo che nelle sue due sedi del Palazzetto del Capitano del Perdono e negli spazi dell’Ex Icap, prevederà un programma di eventi e appuntamenti legati alla diffusione e promozione del digitale nelle sue infinite sfaccettature e applicazioni. FARE Cooperativa Sociale di Assisi e Fondazione POST di Perugia, a seguito dell’assegnazione della procedura pubblica di affidamento del servizio, stanno lavorando con le realtà locali e con esperti a livello nazionale per rendere lo spazio un punto di riferimento per i cittadini e un luogo aperto, inclusivo e partecipato all’insegna della promozione della cultura digitale. Lo sportello DigiPASS, in osservanza delle normative di prevenzione Covid-19, riceve esclusivamente su prenotazione all’interno degli orari di apertura: dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18 e il sabato dalle 9 alle 13. Per prenotare una consulenza, uno spazio o una postazione PC, è possibile contattare la sede principale al numero di telefono 075 8138448 o tramite e-mail all’indirizzo digipassassisi@comune.assisi.pg.it. Per rimanere informati sulle attività in programma per il DigiPASS è possibile seguire la pagina della regione (https://digipass.regione.umbria.it) e la pagina Instagram del DigiPASS Assisi (@digipassassisi).

© Riproduzione riservata