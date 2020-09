A Ente Palio e Rioni di Bastia Umbra il primo San Michele d’oro 2020

Il Palio de San Michele 2020 si è celebrato nonostante il maltempo, e il coronavirus, grazie all’impegno dei quattro rioni bastioli e dell’Ente Palio e al loro amore per il Santo Patrono. E per questo il Comune ha deciso di premiare con il primo San Michele d’oro 2020, assegnato all’Ente Palio, “perché il Palio fa la forza sempre e soprattutto adesso”.

L’icona su foglia d’oro raffigurante l’immagine di San Michele Arcangelo è stata realizzata dalle “amorevoli e sapienti mani delle nostre amatissime monache benedettine del Monastero di Sant’Anna e per questo ognuna unica”, ed è stata consegnata a Federica Moretti Presidente, ad Alioscha Menghi coordinatore, ai capitani dei quattro rioni, Giulia Belloni, Moncioveta, Daniele Trippetta, Portella, Simone Ridolfi, San Rocco e Andrea Ciuchicchi, Sant’Angelo, che hanno firmato per primi l’Albo. Un riconoscimento perché Ente e Rioni, anche in questa drammatica situazione, hanno proposto “un Palio de San Michele diverso per contenuti ma uguale per intensità affettiva: esserci comunque per come siamo oggi”.

“I premi del Palio de San Michele 2020 – la nota del sindaco di Bastia Umbra, Paola Lungarotti – sono stati consegnati insieme al Presidente del Consiglio Giulio Provvidenza, alla presenza dei consiglieri e degli assessori, delle forze dell’ordine che ringrazio fortemente, ringrazio il Maresciallo Maggiore Gennaro Colella, comandante della stazione dei carabinieri di Bastia, la comandante della Polizia Locale Carla Menghella, i rappresentanti del Corpo di Polizia e tutta la cittadinanza presente. Un grazie di cuore al parroco Don Marco Armillei, a Don Francesco Santini. Grazie a Chorus- Ricamificio Umbro per aver realizzato non solo gli stendardi con i colori dei rioni ma anche uno con San Michele donato al Comune. Un’edizione speciale per un Palio speciale”.

Dopo l’assegnazione del Premio San Michele d’oro 2020, l’onorificenza dal prossimo anno verrà assegnata con apposito regolamento e commissione giudicatrice, in occasione della festività del Santo Patrono, ad associazioni o personalità che si sono distinte per impegno, promozione del territorio, per professionalità e generosità, per beneficenza e solidarietà.