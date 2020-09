Maurizio Fattorini va in pensione, è legato anche ai vigili del fuoco di Assisi

Dopo 43 anni di servizio, dal primo ottobre 2020, per limiti di età, va in pensione l’Ingegner Maurizio Fattorini, un altro pezzo della memoria storica dei vigili del fuoco, “non solo del comando di Perugia ma anche di quella parte della nostra amministrazione dove ha collaborato senza mai risparmiarsi ma cercando di apportare benefici all’organizzazione”. Lo rendono noti i vigili del fuoco del comando provinciale di Perugia.

“Ufficiale per il distaccamento di Assisi, ne ha seguito le vicende, sempre presente alle iniziative che hanno riguardato il nostro territorio, “negli ultimi anni – ricordano i vigili del fuoco – Maurizio Fattorini è stato la ‘voce’ del comando di Perugia”. A capo dell’ufficio per i rapporti con la stampa, ha collaborato dal 2000 alla costituzione del Centro Documentazione Video che ha come finalità la documentazione per la polizia giudiziaria e la formazione, oltre che per la memoria storica del comando”.

“In questo lungo tempo – continua il saluto dei vigili del fuoco – Maurizio Fattorini ha saputo accogliere con piena partecipazione le innovazioni tecnologiche che il Corpo ha avuto sia dal punto di vista strumentale che soprattutto organizzativo. Di grande aiuto per i colleghi, ha partecipato proficuamente all’attività associativa del Circolo ricreativo ‘Gian Luca Pennetti Pennella’, di cui è stato co-fondatore e per anni Vice Presidente”

“Tra i suoi incarichi – ricordano i ragazzi del Centro Documentazione Video – Maurizio Fattorini ha fatto parte della commissione regionale di esposizione, gestito il settore dei sistemi di radio comunicazione, ha traghettato il sistema di sala operativa dal vecchio analogico al digitale, ha fatto parte dell’ufficio pianificazione. Agli addetti alla documentazione sicuramente mancherà, e nonostante la pensione, continueremo a chiedere consigli e informazioni”.

