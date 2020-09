Il Ricamificio Umbro di Bastia Umbra, storica azienda con oltre 60 anni di attività alla spalle, abbraccia il Palio di San Michele e si rende protagonista di una iniziativa importante: “Sensibili al nostro territorio, abbiamo accolto con grande piacere e tanto entusiasmo l’invito di colorare la nostra città con i colori dei quattro rioni!” – si legge in una nota della ditta bastiola. Coloriamo la città con i nostri colori è l’iniziativa lanciata infatti dall’Ente Palio di San Michele con la collaborazione del Comune di Bastia Umbra, della Parrocchia e dei quattro rioni bastioli: “L’Ente invita tutta la cittadinanza ad esporre alle finestre e sui dai balconi gli stendardi e ad indossare le maglie dei propri Rioni durante tutto il mese di settembre, per colorare la nostra città di rosso, blu, verde e giallo” – l’invito.

E il Ricamificio Umbro ha fin da subito voluto abbracciare il progetto: “Oggi (ieri, ndr) venerdì 25 settembre, nella sede della nostra azienda – dicono Paola Mancinelli e Luca Bartolucci del Ricamificio Umbro – abbiamo svelato ed inaugurato gli stendardi da noi realizzati alla presenza di Paola Lungarotti Sindaco di Bastia Umbra e delle massime autorità cittadine civili e religiose. Grazie all’Amministrazione del Comune di Bastia Umbra, all’Ente Palio de San Michele, al Rione Moncioveta, al Rione Portella, al Rione San Rocco, al Rione Sant’Angelo, alla Parrocchia di San Michele Arcangelo di Bastia Umbra. Per noi una grande emozione in un periodo così particolare e certamente non facile!” – concludono dal Ricamificio Umbro.

L’azienda, produttrice della linea Chorus, sin dalle origini si distingue per le sue lavorazioni artistiche seguendo la tradizione del ricamo. Nel corso degli anni ha sempre mantenuto, con dedizione e professionalità, la massima qualità artigianale del prodotto tutto rigorosamente Made in Italy. Molto attiva nel sociale, ha riconvertito nei mesi scorsi anche la produzione, in prima linea nell’emergenza Covid-19 nella produzione di mascherine protettive certificate. “Gli stendardi del Palio di San Michele prodotti dal Ricamificio Umbro – come annunciato dal sindaco Paola Lungarotti – andranno a far parte del Municipio di Bastia Umbra”.

(Chorus – Ricamificio Umbro è uno degli sponsor di AssisiNews)