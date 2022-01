Parrucchiere senza green pass: attività bastiola chiusa dalla Polizia

Continuano senza sosta i controlli effettuati dagli agenti della Polizia di Stato del Commissariato di Assisi volti a verificare il rispetto delle normative per il contenimento del rischio epidemiologico da Covid-19. E dopo le due attività chiuse ad Assisi, gli agenti agli ordini del vicequestore aggiunto Francesca Domenica Di Luca hanno chiuso un parrucchiere di Bastia Umbra.

Gli agenti hanno effettuato alcune verifiche alle attività che si occupano di servizi alla persona, tra cui estetisti e parrucchieri, i cui lavoratori hanno l’obbligo di essere in possesso della certificazione green pass. Nel corso di un controllo ad un esercizio commerciale nel Comune di Bastia Umbra, i poliziotti hanno accertato all’interno dell’attività la presenza di un parrucchiere che non possedeva alcun tipo di certificazione verde. L’uomo si è giustificato riferendo agli agenti di non sapere dell’esistenza di tale obbligo e di essere stato fino a quel momento sprovvisto di green pass.

Gli agenti a quel punto hanno elevato al parrucchiere la sanzione di 400 euro e, considerato il rischio elevato di contagio e considerata la particolare natura dell’attività esercitata, è stata disposta, in via cautelare, l’immediata chiusura temporanea dell’esercizio. Si ricorda inoltre che in base alla normativa vigente, a partire dal 20 gennaio, tra i servizi e le attività per le quali sarà necessario possedere almeno il green pass di base figurano anche quelle che offrono servizi alla persona.

