Piatto di Sant’Antonio 2022, a Santa Maria si apre la settimana di festa

Il Piatto di Sant'Antonio 2022 sarà celebrato in tono minore, senza processione e con la cancellazione di molti eventi. A causa del protrarsi dell'emergenza epidemiologica ed in linea con la normativa anti Covid che vieta fino al 31 gennaio 2022 ogni tipo di manifestazione all'aperto e assembramenti, i Priori Serventi 2022 "con grande rammarico" fanno sapere che sono cancellati tutti gli eventi e le attività in programma, inclusa l'apertura della Tavernetta e Taverna, la processione e benedizione degli animali di domenica 23 gennaio 2022.

Rimane il clou delle celebrazioni del Piatto di Sant’Antonio 2022: oggi il picchetto dei Priori alla Cappella di Sant’Antonio Abate dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 17; fino al 19 il triduo di preghiera e a seguire, il 23 gennaio, la Festa di Sant’Antonio Abate, con messa e benedizione degli animali (simbolica: sarà fatta dall’altare della Basilica e non in Piazza), ma viene cancellata la processione. Nei ristoranti aderenti, a pranzo e cena e da asporto, sarà possibile consumare il Piatto di Sant’Antonio: quest’anno il piatto viene 18 euro in presenza, comprensivo di vino e biglietto della lotteria, o 17 euro con servizio di asporto, senza vino ma con biglietti incluso. L’estrazione della lotteria del Piatto di Sant’Antonio 2022 viene posticipata a Pasqua 2022 .

Le iniziative del Piatto di Sant’Antonio 2022 sono organizzate dai Priori 2022 in collaborazione con il Comune, l’Associazione Priori del Piatto, le famiglie francescane, la Presidenza dell’assemblea legislativa regionale e altre associazioni. “Fare un passo indietro per il secondo anno consecutivo – fanno sapere dei Priori – è grande atto di civiltà verso la comunità per la quale presta servizio. In attesa di tempi migliori, l’appuntamento è per la celebrazione liturgica del 23 in Basilica, che seguirà sempre il protocollo contingentato per numero di posti e distanziamento come da norme vigenti anti Covid”.

