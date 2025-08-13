Pubblica illuminazione, a Bastia Umbra 4 milioni di euro per un nuovo impianto

La giunta comunale di Bastia Umbra fa chiarezza sui disservizi – che sono “costanti”, parola del Comune – della pubblica illuminazione, per cui c’è già un puiano da quasi 4 milioni di euro che “consentirà alla Città di dotarsi di un impianto moderno ed efficiente, lasciandosi alle spalle la stagione dei continui disservizi, oltre a costituire una significativa forma di risparmio per le casse dell’Ente”.

Come già spiegato qualche settimana fa dall’assessore Marcello Rosignoli, l’impianto bastiolo “versa in condizioni fatiscenti a causa della mancata manutenzione nel corso degli anni, con cavi, linee e quadri ormai giunti pressoché alla fine del loro ciclo vitale. Questa condizione – per il Comune – fa sì che spesso, anche in presenza di eventi climatici come caldo o freddo eccessivi, temporali, forti venti e altre circostanze, si verifichino disservizi anche gravi. La ditta competente è quotidianamente attiva sul territorio con interventi ‘spot’ per tamponare le varie criticità, le quali, in alcuni casi, richiedono tempi lunghi per l’individuazione e la risoluzione del problema. È evidente – riconosce il Comune – che questa situazione non è sostenibile per la nostra Città, che si ritrova spesso con intere vie al buio, causando disagi e pericoli per pedoni, automobilisti e residenti”.

E per questo, oltre a tamponare i guasti alla pubblica illuminazione, la giunta ha lanciato il piano per un nuovo impianto moderno ed efficiente: “Per noi è importante che i cittadini sappiano che questo è un fronte su cui siamo costantemente attivi, facendoci carico di ogni segnalazione, sia formale che informale. Tuttavia, si tratta di una situazione che può essere solo tamponata in attesa di un intervento complessivo e risolutivo. Contiamo di approvare il Progetto Esecutivo entro Settembre, per poi avviare la programmazione dell’intervento, che interesserà l’intera Città. Ringraziamo i cittadini che, con senso civico e spirito di servizio, collaborano ogni giorno segnalandoci problematiche di questo tipo sul territorio. Solo attraverso la collaborazione di tutti è possibile prenderci cura in modo efficace della nostra Città”.

Foto di Liam Foden | via Pixabay

© Riproduzione riservata