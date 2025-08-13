Case popolari, incontro giunta – Ater: a breve manutenzioni straordinarie e nuovi lavori

Migliorare la qualità degli alloggi di edilizia residenziale pubblica in uso nel territorio assisano e ristrutturare alcune abitazioni attualmente non utilizzabili, per ampliare l’offerta e dare risposte sempre più efficaci ai bisogni delle persone maggiormente in difficoltà, che non possono disporre di una casa. Questo l’esito del vertice tra Comune di Assisi e Ater Umbria, avvenuto nei giorni scorsi a Santa Maria degli Angeli, presenti l’assessore alle politiche sociali Francesca Corazzi, il presidente e il direttore dell’azienda, Federico Santi e Andrea Napoletano, oltre a tecnici comunali. Nel corso dell’incontro, è stato fatto il punto sulla situazione delle case popolari ad Assisi, che in tutto sono 182, fra centro storico, Santa Maria degli Angeli, Castelnuovo, Petrignano, Palazzo e San Gregorio. Era stata proprio l’assessore Corazzi a sottolineare la necessità di un incontro sul tema nei giorni scorsi al Corriere dell’Umbria, parlando della questione dell’edilizia popolare “dove decine di persone sono in attesa di una casa. A breve avremo un incontro con Ater per capire come procedere e con quali tempistiche per la manutenzione ordinaria di alcuni appartamenti che sarà possibile sbloccare da subito”.

È stata quindi concordata la necessità di effettuare, quanto prima, un intervento di manutenzione straordinaria di appartamenti già locati, situati in via La Malfa, in palazzine di proprietà dell’Azienda territoriale per l’edilizia residenziale regionale. Si tratta di lavori finalizzati ad aumentare la qualità delle case popolari, da realizzare con fondi europei, attraverso l’inserimento degli stessi nell’avviso pubblico per l’efficientamento energetico del PNRR (Misura M7-l17). È stata anche prevista la ristrutturazione di 14 abitazioni attualmente non utilizzabili, dislocate fra Assisi, Castelnuovo, Santa Maria degli Angeli e Petrignano, al fine di rendere nuovamente fruibili dopo opere di adeguamento. In questo quadro, il Comune di Assisi offrirà ad Ater supporto tecnico per i sopralluoghi e la stima dei lavori necessari.

“Siamo molto soddisfatti dell’incontro – sottolinea l’assessore Corazzi – e della rinnovata cooperazione con Ater Umbria, per migliorare l’offerta dell’edilizia sociale nel territorio comunale. Ringraziamo il presidente e il direttore per la collaborazione, nell’ottica della sinergia tra enti. L’obiettivo è rendere gli alloggi popolari sempre più accoglienti e aumentarne la disponibilità, per contrastare l’esclusione abitativa e dare risposte sempre più efficaci ai bisogni delle persone, promuovendo inclusione e coesione sociale”.

