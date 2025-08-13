Successo per l’iniziativa “Tour Guides for Gaza” ad Assisi: oltre 2000 euro raccolti

Un grande successo ha accolto l’iniziativa “Tour Guides for Gaza”, promossa dal gruppo di guide turistiche umbre “Tour Guides for Human Rights” in collaborazione con la Basilica di San Francesco di Assisi. Nella due giornate, 7 ed 8 agosto, è stata registrata una grande adesione alle visite guidate gratuite e sono stati raccolti oltre 2000 euro, interamente devoluti a Emergency, sezione di Foligno per le attività rivolte alla popolazione di Gaza.

Tour Guides for Gaza, nata dal basso all’interno di un piccolo gruppo di guide turistiche dell’Umbria indipendenti, animate dal desiderio di esprimere solidarietà alla popolazione di Gaza e di fare qualcosa di concreto, ha visto una calorosa partecipazione da parte del pubblico, arrivato ad Assisi anche da fuori regione. Le visite guidate, che hanno esplorato la Basilica di San Francesco, sono state rese possibili anche grazie al prezioso supporto dei frati del Sacro Convento, che hanno fornito gratuitamente gli auricolari.

“Siamo estremamente felici per la risposta che abbiamo ricevuto”, hanno dichiarato le guide di “Tour Guides for Human Rights”. “Non ci aspettavamo un successo così immediato. Questo risultato non fa altro che confermare l’importanza di unire le nostre forze a favore di progetti ed interventi di solidarietà concreta.”

I fondi raccolti saranno interamente devoluti a Emergency, associazione da sempre in prima linea per portare assistenza medica e chirurgica in particolare alle vittime della guerra e della povertà. La sezione di Foligno si occuperà di far pervenire il contributo ai volontari attivi nella Striscia di Gaza. “Ringraziamo tutti i partecipanti, i frati del Sacro Convento e i volontari di Emergency”, dicono da Tour Guides for Gaza, ricordando che per quanti volessero partecipare alla raccolta fondi è possibile anche attraverso un bonifico bancario IBAN IT65L0306909606100000073489, con carta di credito al numero 800 66 77 88 oppure acquistando un regalo solidale tra quelli previsti per i progetti su GAZA a questo link.

© Riproduzione riservata