Dulcinea, la gelateria di Passaggio di Bettona ancora nella guida del Gambero Rosso

“Sono molto felice per tutto questo. Ma questo è frutto di un lavoro di squadra costante continuo e senza sosta.

Questa volta voglio dedicarlo e tutti coloro che collaborano con noi.Grazie grazie”. Così Luca Manini commenta la conferma di Dulcinea Gelateria nella guida del Gambero Rosso. L’attività di Passaggio di Bettona è infatti di nuovo nella “Guida delle Gelaterie d’Italia del Gambero Rosso 2021” tra i best maestri gelatieri di tutta Italia.

“Dal 2011 Luca Manini, seguendo i passi del padre Ugo, intraprende la strada della produzione di gelato artigianale, ottenendo premi e riconoscimenti a livello nazionale. Circa 24 gusti, anche per chi è intollerante al lattosio, prodotti nel laboratorio a vista, dove si alternano quelli alla crema e quelli alla frutta di stagione”, si legge nella pagina dedicata a Dulcinea. Gli esperti della guida segnalano “un gelato che all’assaggio palesa subito cremosità, e un ottimo bilanciamento tra zucchero e grassi. Dai cavalli di battaglia come cioccolato fondente e al latte, alle specialità, ricotta di Bettona e pere o il Grezzo di pistacchio, per concludere con le combinazioni a base di frutta, come ananas e menta e Japan lime. Si producono creme spalmabili, waffle, frappè, yogurt, crepes, monoporzioni freddi, mousse e dolci delle festività (panettoni, colombe, pandori) ripieni di gelato. Dal 2020 il food truck Enea consente l’assaggio del gelato di Dulcinea anche al di fuori dei confini regionali”.

L’attività Dulcinea Gelateria è sponsor di Assisi News e Assisi Sport fin dalla fondazione di entrambe le testate del gruppo. La redazione porge sinceri complimenti a Dulcinea gelateria per i continui successi professionali.

