Rissa mortale a Bastia Umbra, continuano le indagini. Autopsia a inizio settimana

Si terrà a inizio settimana, forse martedì, l’autopsia sul corpo di Filippo Limini, il 24enne ucciso nella rissa mortale a Bastia Umbra. La ricostruzione dell’accaduto è affidata alle testimonianze dei presenti e anche ad alcuni filmati, delle telecamere di sorveglianza ma anche dei telefonini. Le indagini dei carabinieri della compagnia di Assisi, agli ordini del tenente colonnello Marco Vetrulli, continuano dunque per appurare la verità.

Secondo la difesa sentita da Ansa.it, aveva solo la possibilità di procedere in retromarcia, avendo davanti un muro, l’auto che ha travolto Filippo dopo uno scontro tra due gruppi, nella notte tra venerdì e sabato, nei pressi di un locale di Bastia Umbra: si è difeso così il giovane che era alla guida, secondo Ansa.it.

Lui e due suoi amici coetanei sono stati arrestati dai carabinieri per omicidio preterintenzionale e rissa.

I tre, due diciannovenni e un 23enne – difesi dagli avvocati Delfo Berretti, Luca Maori, Federico Calzolari, Daniela Paccoi, Rondoni e Poggioni – hanno sostenuto di non essersi accorti di avere investito la vittima. Sempre secondo Ansa, questa era a terra svenuto dopo essere stato colpito con un pugno da uno dei tre a bordo della vettura, tutti italiani residenti tra Assisi e Bastia Umbra.

Secondo la loro versione, sempre secondo Ansa – raccolta dai carabinieri della compagnia di Assisi guidata dal tenente colonnello Marco Vetrulli – l’auto è stata accerchiata e colpita a bastonate dal gruppo degli spoletini. Forse ‘aizzato’- questa la difesa -da un colpo di clacson per farlo spostare dalla strada.

Sui tragici fatti, anche la nota di mons. Domenico Sorrentino, vescovo di Assisi-Nocera Umbra-Gualdo Tadino: “La rissa mortale a Bastia Umbra, nella quale un ragazzo di Spoleto ha perso la vita, mi colpisce profondamente. Come siano andate le cose, lo stabilirà la magistratura. Intanto un ragazzo è morto, e immagino che cosa questo possa significare per la sua famiglia. Vorrei innanzitutto far arrivare ad essa sentimenti di vicinanza e di preghiera. Resta il fatto che, ancora una volta, nel clima di un divertimento spericolato, in cui è così facile portare le emozioni all’inverosimile, forse sotto l’effetto di alcool o altre sostanze, può succedere di tutto. Ma che il clima giovanile, e non solo, giunga a questi livelli di imbarbarimento, ci interroga tutti. Come Chiesa ci sentiamo interpellati, dato che l’attenzione al mondo giovanile è sicuramente una delle nostre priorità. Purtroppo la maggior parte dei giovani, dopo l’età della cresima, si allontana dalle parrocchie, e a parte i pochi che frequentano i nostri oratori, il mondo dei giovani è sfuggente e di difficile controllo anche da parte delle famiglie e delle altre agenzie sociali e culturali. Del resto, che cosa ci si può aspettare da una società in cui la stessa famiglia è in crisi così profonda? La scuola fa la sua parte, ma non basta. La politica deve certo interrogarsi sulle opportunità che vengono offerte senza le garanzie di limiti severi e controlli adeguati. Ci stiamo ormai arrendendo a fatti del genere, come se fossero ineluttabili. Mi auguro che anche questo ennesimo episodio di violenza, accaduto così vicino alla Città della Pace, mentre Assisi si prepara a vivere la beatificazione di un ragazzo come Carlo Acutis, modello di santità giovanile, ci faccia riflettere tutti e ci spinga a decisioni salutari. Dopo che il Covid ci ha messi a così dura prova, e ci tiene ancora sulle corde, non possiamo ricominciare tutto come prima. Una riflessione è necessaria nella Chiesa e nella società“.