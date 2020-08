Discoteche chiuse e mascherine obbligatorie nei luoghi della movida: nuova ordinanza del ministero della Salute

Discoteche chiuse da domani, lunedì 17 agosto 2020, in tutta Italia e mascherine obbligatorie la sera nei luoghi della movida. La ripresa dei casi di positività al Coronavirus è “significativa, anche alla luce dei contagi nel contesto europeo”, ha detto il ministro della Salute, Roberto Speranza, nel corso della riunione con i presidenti di Regione. E per questo arriva l’ ordinanza che chiude le discoteche e introduce l’ obbligo di mascherina nei luoghi pubblici dove c’è il rischio assembramenti.

“Sono sospese, all’aperto o al chiuso, le attività del ballo che abbiano luogo in discoteche, sale da ballo e locali assimilati destinati all’intrattenimento o che si svolgono in lidi, stabilimenti balneari, spiagge attrezzate, spiagge libere, spazi comuni delle strutture ricettive o in altri luoghi aperti al pubblico”, recita l’ordinanza alla firma del ministro della Salute Speranza. Il governo ha fatto venire meno la deroga al Dpcm che ha finora consentito ai presidenti di Regione di aprire le discoteche. Ai gestori dei locali, così come era stato prospettato dal ministro dello Sviluppo economico Patuanelli qualche giorno fa, verrà dato un ristoro economico.

Nello specifico l’ordinanza obbliga dalle ore 18.00 alle ore 06.00 sull’intero territorio nazionale di usare

protezioni delle vie respiratorie anche all’aperto, negli spazi di pertinenza dei luoghi e locali aperti al pubblico nonché negli spazi pubblici (piazze, slarghi, vie) ove per le caratteristiche fisiche sia più agevole il formarsi di assembramenti anche di natura spontanea e/o occasionale; e sospende le attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati, all’aperto o al chiuso. Nessuno dei due punti (mascherine obbligatorie e stop alle discoteche) è derogabile con ordinanze regionali.

Intantoi casi in Umbria sono in frenata in Umbria dopo i numerosi contagi dei giorni scorsi. Nelle ultime 24 ore sono 3 i tamponi risultati positivi. Si tratta di un residente a Perugia, uno a Spoleto e uno a Deruta; tra i positivi dei giorni precedenti, anche un nuovo caso ad Assisi, dove oltre ai 18 frati e novizi francescani ci sono dunque altre due positività (di cui una già nota). C’è poi un caso, non conteggiato, a Norcia. Gli attualmente positivi in Umbria sono in totale 89, 4 in più. C’è un ricoverato in più, all’ospedale di Perugia. Otto i ricoverati a Terni, di cui uno in terapia intensiva. Questi i casi di Coronavirus in Umbria comune per comune: Amelia 1, Assisi 20, Bastia Umbra 2, Castiglione del lago 1, Città di Castello 1, Deruta 1, Foligno 3, fuori regione 6, Gubbio 2, Norcia 1, Orvieto 1, Passignano 7, Perugia 11, San Venanzo 1, Spoleto 3, Stroncone 2, Terni 21, Trevi 2, Umbertide 4.