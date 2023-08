Sagra della Porchetta 2023, arriva il party anni 90-2000 dal vivo con i Nuovanta

Uno spettacolo unico e coinvolgente in scena a Costano: il programma delle serate finali

Partita nel segno del tutto esaurito la Sagra della Porchetta 2023 a Costano, con le migliori orchestre italiane ad allietare i tanti visitatori della sagra con canti e balli sotto le stelle. La porchetta è la padrona in assoluto, ma il menù è stato arricchito con un nuovo antipasto, una bistecca di maiale e una torta al testo con prosciutto e pecorino. Ritorna a grande richiesta dopo anni di mancanza il “tortello Quaranta”, un raviolo ripieno di porchetta e arriva la novità del pulled pork. Non manca lo stand del bar, curato proprio dai giovani dove c’è una zona aperitivi e poi l’angolo del ghiottone, il museo del Porchettaio e l’area danzante con le migliori orchestre.

E c’è particolare attesa, venerdì 25 agosto a partire dalle ore 22, per uno “Spettacolo unico e coinvolgente, con nuove sorprese. Vi aspettiamo luminosi e fluorescenti” messo in scena dai Nuovanta, un nuovo progetto dedicato alla miglior musica pop e dance degli anni ’90 e 2000. Un’esplosione di hits legate al periodo storico più richiesto di sempre, anche grazie alle voci di Lorena Catana e, per quella maschile e che porta il marchio dei Defenders, Francesco Ferrari. L’esperienza, la cura dei dettagli musicali ed il gran lavoro costante dei musicisti regala sempre un feedback positivo su ogni medley proposto, tutto dal vivo, tutto da ascoltare, vedere e ballare. La serata è offerta dal Comune di Bastia Umbra.

L’accesso all’area della sagra, che ha un ampio parcheggio, potrà essere fatto tutti i giorni, già dalle ore 17, quando apriranno il chiosco della porchetta e il bar. Sono diverse le aree presenti, oltre al chiosco e alla taverna, c’è lo stand del bar, curato proprio dai giovani dove c’è una zona aperitivi e poi l’angolo del ghiottone, il museo del Porchettaio e l’area danzante con le migliori orchestre. La Sagra della Porchetta 2023 continuerà fino al 27 agosto, ecco gli orari di apertura degli stand: Chiosco porchetta ore 17, Bar ore 17, stand gastronomici ore 19, Angolo del Ghiottone ore 20, alle ore 21:30 serate danzanti con le migliori Orchestre di musica da ballo. Oltre ai Nuovanta domani, stasera – giovedì 24 arriva Omar Lambertini. Sabato 26 agosto si esibirà Renzo Bondi, a chiudere l’orchestra spettacolo di Alessio Alunno.

(La manifestazione è uno degli sponsor del gruppo editoriale Assisi News)

© Riproduzione riservata