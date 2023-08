Gino Cirimbilli compie 101 anni: grande festa a Petrignano

Al compleanno in famiglia ha partecipato anche il sindaco Proietti: "Grazie per il sorriso spensierato e gioioso"

(Assisi News continua con la sua sezione buone notizie. Uno spazio dedicato a quelle notizie che magari sono meno d’impatto rispetto ad altre più eclatanti, ma che sono comunque significative, per Assisi o l’Umbria, perché buone e positive. Un piccolo spazio dedicato a quanto di buono – e di bello – ci circonda. Se avete una buona/bella storia da segnalarci, potete scriverci a info@assisinews.it. Oggi dedichiamo uno spazio ai 101 anni del signor Gino Cirimbilli, cui vanno anche gli auguri di tutto lo staff del gruppo editoriale Assisi News).

Gino Cirimbilli compie 101 anni, ed è di nuovo grande festa a Petrignano. Insieme alla famiglia c’era anche il sindaco Stefania Proietti, come testimonia una foto pubblicata nella pagina Facebook. “È stato un momento bellissimo ritrovarsi a casa Cirimbilli a Petrignano per festeggiare i 101 anni di Gino, insieme alla sua amata famiglia con il figlio Carlo, la nuora Patrizia, la nipote Niuska e gli adorati pronipoti Nicolò e Amalia. Nonno Gino ci ha atteso con entusiasmo, insieme abbiamo ricordato la grande festa che la famiglia ha organizzato per il suo centenario”.

“Sono vivi nella sua mente i ricordi della seconda guerra mondiale, dalla quale torno’ a casa a piedi come tanti nostri ragazzi. Ed anche incrollabile il suo tifo per la squadra del cuore, la Juventus, che continua a seguire con attenzione e vero entusiasmo! L’amore della famiglia e la gioia che questo nonno di Petrignano regala a tanti amici sono un vero balsamo per la nostra comunità! Auguri nonno Gino Cirimbilli, grazie per il sorriso spensierato e gioioso, e 100 di questi giorni!

