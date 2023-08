Superenalotto, a Santa Maria centrato un 5: vinti 46.000 euro

Dopo il 5+1 del 2005 da 748 mila euro, nuova vincita da 46.000 euro all’edicola di Curzio Moretti di Santa Maria degli Angeli dove l’altro ieri sera, martedì 22 agosto 2023, è stato registrato uno dei 4 cinque vinti al Superenalotto a livello nazionale: “Questo è il sesto cinque realizzato da noi – dice il titolare ad Assisi News – e per riscuotere il fortunato vincitore può venire direttamente in ricevitoria in quanto sono punto pagamento premi per vincite fino a 52000 euro”.

Il vincitore è ancora anonimo e, considerata l’ubicazione dell’edicola, nella zona della Basilica, non è chiaro se il fortunato sia un assisano o un turista. La schedina è stata giocata nella mattinata di lunedì 21 agosto e in queste ore è arrivata la comunicazione. Al fortunato vincitore andranno 46.383 euro.

L’ultima vincita consistente nella zona risale a circa un anno fa, quando con Super Estate di Superenalotto, due fortunati giocatori a Rivotorto e Petrignano avevano vinto 50mila euro ciascuno. Nell’ottobre del 2022 e nello specifico nel concorso dell’8 ottobre erano invece stati centrati ben sei “5” per una vincita totale di 126.804 euro, pari a 21.134,06 euro a testa. Le giocate vincenti sono state convalidate nell’esercizio di via Mascagni 4 a Petrignano di Assisi. Anche in quel casonon era chiaro se i vincitori fossero del posto o di fuori zona, vista la vicinanza del paese a diverse aziende medio-grandi e anche alla Centrale Umbra, da dove transitano anche i turisti.

