Meteo Assisi 23-25 agosto 2024: torna il caldo, rischio temporali locali

Torna puntuale, come ogni venerdì, la rubrica curata da Luca Tiberti per Assisi News. Oggi le previsioni sono per il meteo Assisi 23-25 agosto 2024, come sempre con uno sguardo attento alle previsioni sulla situazione del weekend anche per l’Umbria.

Buongiorno cari lettori,

so quanto lunga sia stata la sofferenza dal 7 di Luglio e quanto ci piacerebbe (mi ci metto anche io)la stagione prendesse una piega diversa con temperature più “umane” purtroppo tranne la veloce addolcita tra domenica e mercoledì, la restante parte di questa settimana, compreso il weekend in arrivo le temperature torneranno di giorno su valori vicini ai 35 gradi in pianura.

Attenzione però, una piccola speranza c’è….oggi pomeriggio qualche locale temporale (complice una leggera sbavatura) nel tessuto dell’alta pressione potrebbe accendersi e regalare in limitate zone del territorio almeno un pomeriggio e una serata temporaneamente più gradevole. Lo so è poca cosa però intanto è un leggero sollievo!

Vediamo le previsioni nel dettaglio insieme per il meteo Assisi 23-25 agosto 2024:

Oggi venerdì: cieli sereni al mattino, al pomeriggio possibili locali e isolati temporali di calore in un contesto termico pienamente estivo. Ventilazione sud-occidentale in rinforzo nei temporali e zone limitrofe gli stessi (NB nella mappa ho indicato il simbolo della nuvola col sole e il fulmine per sottolineare che lo scroscio temporalesco potrà avvenire su tutto il territorio ma in forma isolata dunque difficile da localizzare esattamente!)

Domani sabato e domenica: sole assoluto protagonista con tanto caldo e temperature in pianura sui 35 gradi. Consiglio di restare in casa tra le 10 e le 21.

Breve anticipazione sul tempo per l’inizio della prossima settimana che vedrà invece una maggiore tendenza temporalesca e instabilità con sole ma il rischio temporali che sarà sempre da tenere presente soprattutto tra martedì e mercoledì

Auguriamo un buon fine settimana a tutti voi e alle vostre famiglie!

Foto di Mario von Rotz | via Unsplash

© Riproduzione riservata