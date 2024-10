G7 Umbria, il messaggio “normale” di Maria Teresa Rocchi: “Ministro, fammi andare a Ballando” (foto+video)

(Flavia Pagliochini) Persone con disabilità, persone con bisogni speciali, disabili, persone speciali. Sono tante le etichette per definire le persone disabili, ma in una giornata dedicata all’inclusione e alla disabilità, il cui messaggio era che in fondo siamo tutti normali (o speciali) se solo tutti ci sforzassimo a comprendere di più l’altro e i suoi bisogni, è Maria Teresa Rocchi con il suo sogno “normale” affidato ai grandi del G7 Inclusione e Disabilità apertosi ad Assisi e soprattutto al ministro Alessandra Locatelli a far passare il messaggio più speciale di tutti.

Bastiola, diplomata all’Alberghiero di Assisi, collaboratrice scolastica in un asilo di Bastia nel Villaggio XXV Aprile, ha un sogno comune a molti: andare a Ballando con le stelle, talent show di Rai1. E, colpiti dal suo messaggio, anche i conduttori della prima giornata di apertura del G7 dj Mitch ed Elisabetta Soglio, direttrice di Corriere Buone Notizie, hanno lanciato un appello a Milly affinché acconsenta a farla partecipare. (Continua dopo il video – link diretto)

“Do il benvenuto ai ministri del G7 e soprattutto ad Alessandra Locatelli, una persona straordinaria e una donna bellissima che ho avuto il piacere di conoscere e che ci aiuta a rendere un mondo accessibile a tutti. Io – ha detto – lavoro alla scuola materna del Villaggio 25 Aprile a Bastia, vivo a Bastia, ci sto bene e faccio tante cose. Scrivo, leggo, uso il cellulare e il tablet, canto, faccio sport, palestra e piscina, a teatro interpreto Anna Magnani, mi piace andare a cavallo, il mio animale preferito. E poi ho una grande passione, mi piace ballare. E a proposito di questo – ha detto rivolgendosi direttamente al ministro Locatelli – so che quest’anno non è possibile ma per il 2025 ho un grande sogno, partecipare alla prossima Ballando con le stelle da ballerina per una notte, per ballare con Simone Di Pasquale, il mio idolo. E per questo chiedo alla ministra se può aiutarmi a realizzare questo sogno”. Ma ovviamente si pensa anche alla vita quotidiana: “Chiedo al Ministro Locatelli – ha concluso Maria Teresa- di farmi realizzare un altro sogno: voglio restare a casa mia, il mio regno e la mia vita, con la mia mamma per il resto dei miei giorni. Per me è davvero importante -la conclusione dell’appello – per favore”. E per lei, alla fine, l’abbraccio con il ministro italiano.

© Riproduzione riservata