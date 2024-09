Sfilata del Rione Portella al Palio de San Michele 2024: si apre con Etciù (foto)

Dopo l’incontro con il Papa e la cerimonia d’inaugurazione, la benedizione degli Stendardi e dei Mantelli di ieri sera, venerdì 20 settembre si è aperta ufficialmente la 62a edizione del Palio de San Michele, con la sfilata del Rione Portella al Palio de San Michele 2024.

Gessica Poeta, a poche ore dal debutto, ha raccontato le sue prime emozioni nelle vesti di Capitano del Rione Portella.

“Inizio nel dirti che tanti dei miei rionali oggi mi hanno chiesto che sensazioni provassi a riguardo. Anche io pensavo di provare un po’ d’ansia e invece no, sto vivendo questa attesa con molta tranquillità. Mi sto godendo davvero tutto e guardo ogni cosa con disincanto. I ragazzi che provano le luci, quelli che recitano, quelli che allestiscono, l’atmosfera che si genera qui in piazza, la bellezza dei carri e provo emozioni fantastiche che non riesco a spiegare a parole.”

Cosa ti aspetti da questa sfilata?

“Sono sicura al 100% che tutto andrà benissimo perché sono consapevole di tutto il lavoro che c’è stato. Si respira entusiasmo e unione d’intenti. Dai ragazzi che hanno costruito i carri, agli addetti alle luci. Dai registi agli attori, fino al bambino piccolo che sarà protagonista dell’ultima scena. C’è stato un coinvolgimento totale da parte di tutti e non vedo l’ora di vedere la sfilata questa sera. Poi, oltre che a far bene, sono convinta che ci divertiremo insieme. Sarà uno spettacolo meraviglioso e auguro a tutti i miei rionali di scendere in piazza con la consapevolezza di chi sa fare bene il proprio lavoro. Quindi ragazzi, fatelo vedere quello che sapete fare! Sempre e solo FORZA PORTELLA”.

Questa la trama di Etciù, la sfilata del Rione Portella al Palio de San Michele 2024:

C’era una volta una nonna, una bimba con un cappuccetto rosso e un lupo cattivo che voleva mangiare la nonna e la bambin… no aspetta… e se così non fosse? E se ci avessero fatto credere tutto ciò per convenienza? Siamo sempre certi di ciò che ci sembra scontato e ovvio?

Questa sera, sabato 21 settembre, sarà invece il turno del rione San Rocco con “Dillo alla luna”

