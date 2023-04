Venerdì Santo ad Assisi 2023 le suggestive foto della processione mattutina e notturna (video)

In attesa della domenica di Pasqua, quest’anno il 9 aprile, sono in corso di svolgimento i riti della Settimana Santa di Pasqua 2023 ad Assisi: dopo che, Giovedì Santo nella cattedrale di San Rufino, è andata in scena la Scavigliazione, ovvero la “Deposizione del Crocefisso”, momento religioso che viene citato in una lauda trecentesca dedicata alla Passione, grande partecipazione, anche alla processione del Venerdì Santo ad Assisi 2023.

FOTO © Mauro Berti – Gruppo editoriale Assisi News

Nella mattinata, le confraternite hanno dato vita alla processione del Cristo Morto con il trasferimento dalla Cattedrale di San Rufino alla Basilica di San Francesco, con delle tappe intermedie nei monasteri di clausura. La sera del Venerdì Santo ad Assisi 2023 è è pregato nel corso della storica e suggestiva processione del Cristo morto. Una processione accompagnata da fiaccole, con tutte le confraternite di Assisi.

Correlato: Correlato: Pasqua ad Assisi 2023, la guida agli eventi religiosi e laici de

l 9-10 aprile – Settimana Santa ad Assisi 2023, gli appuntamenti religiosi in città – Scavigliazione 2023, si rinnova uno dei riti più nascosti della Pasqua assisana (foto) – Le foto della processione mattutina del Venerdì Santo su AssisiEventi.it – (Continua dopo il video – link diretto)

Il corteo è partito dalla Cattedrale di San Rufino solo con la statua della Madonna Addolorata, per arrivare nella Basilica di San Francesco, da cui la Madonna Addolorata e la statua del Cristo Morto sono poi tornati in Cattedrale. (Assisi News anche anche un supplemento dedicato agli eventi, www.assisieventi.it)

FOTO © Marco Berti – Gruppo editoriale Assisi News / Andrea Cova / Visit Assisi

© Riproduzione riservata