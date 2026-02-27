Via dei Vetturali: dopo le tante segnalazioni, partiti – finalmente – i lavori (foto)

Uomini e mezzi al lavoro per eliminare il vecchio asfalto e rimettere a posto (si spera definitivamente) un tratto stradare per anni martoriato

Dopo mesi di segnalazioni e proteste da parte di cittadini e imprese, sono finalmente iniziati in questi giorni i lavori di rifacimento del manto stradale in via dei Vetturali, a Santa Maria degli Angeli. Una strada che da tempo era al centro di critiche per le condizioni ormai compromesse dell’asfalto, tra buche profonde, avvallamenti e veri e propri crateri che rendevano difficoltoso e pericoloso il transito.

Già nelle prime ore del mattino si sono visti mezzi meccanici e operai al lavoro per rimuovere il vecchio manto stradale e procedere con la nuova asfaltatura. L’intervento punta a ripristinare condizioni di sicurezza e decoro lungo un’arteria considerata strategica per il territorio, in particolare per il collegamento con la zona industriale, quotidianamente percorsa da mezzi pesanti, lavoratori e residenti.

Il Comune aveva nei mesi scorsi comunicato ufficialmente l’avvio dei lavori, accogliendo così le numerose richieste arrivate nel tempo. Un annuncio atteso, che ora si traduce in un intervento concreto sul campo.

Resta alta, però, l’attenzione da parte di cittadini e operatori economici sulle modalità con cui verranno eseguiti i lavori. L’auspicio condiviso è che l’intervento sia strutturale e definitivo, capace di risolvere in modo duraturo le criticità che per troppo tempo hanno interessato via dei Vetturali.

Dopo anni di disagi, la speranza è che questo sia l’inizio di una nuova fase per una strada fondamentale per la viabilità e per l’economia locale.

