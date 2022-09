Ubriaco infastidisce i clienti: 44enne sanzionato dalla polizia

Ubriaco infastidisce i clienti in un locale di Bastia Umbra: 44enne sanzionato dalla polizia di Stato del commissariato di Assisi e portato al Pronto soccorso per accertamenti.

Secondo la questura, l’uomo si era presentato all’interno di un esercizio commerciale di Bastia Umbra in palese stato di ebbrezza e aveva iniziato a molestare e infastidire i clienti al punto da indurre il titolare a chiamare il Numero Unico di Emergenza Europea e richiedere l’intervento di una pattuglia. Gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato di Assisi guidati dal vicequestore aggiunto Francesca Domenica Di Luca, giunti immediatamente sul posto, hanno trovato l’uomo in evidente stato di alterazione dovuta all’abuso di sostanze alcoliche.

Il personale dell’esercizio commerciale, sentito dai poliziotti, ha raccontato quanto accaduto evidenziando il comportamento molesto dell’uomo nei confronti degli avventori del locale. li operatori, a quel punto, hanno proceduto alla sua identificazione. Inoltre, viste le precarie condizioni di salute dovute all’abuso di alcol, i poliziotti hanno richiesto l’intervento del personale del 118. Dopo essere stato sottoposto alle immediate cure dei sanitari, il 44enne ubriaco è stato sanzionato ai sensi dell’art. 688 del Codice penale (Chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, è colto in stato di manifesta ubriachezza è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 51 a € 309) in quanto colto in stato di manifesta ubriachezza ed è stato trasportato presso il pronto soccorso per ulteriori accertamenti.

