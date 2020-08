Strade di Assisi pericolose o trascurate, segnalazioni su Tordandrea e Monte Subasio

Strade di Assisi pericolose, diverse le segnalazioni dei cittadini relative a Tordandrea ma anche e soprattutto al Monte Subasio – dove c’è anche la presa di posizione del sindaco Stefania Proietti. “Sulla Provinciale che da Santa Maria degli Angeli porta a Tordandrea ci deve scappare il morto prima di prendere provvedimenti?”. È uno dei commenti, riportato dalla Nazione, dopo l’ultimo incidente verificatosi lungo la Sp 408-via San Bernardino da Siena, spesso teatro di incidenti. Il più recente, sabato scorso, con un uomo e due donne finiti in ospedale. Per i cittadini, “l’incidente di sabato è il risultato dell’indifferenza verso una parte di territorio del comune che va avanti da alcuni anni ed in particolare continua da questa ultima amministrazione”.

Sempre a proposito di strade di Assisi pericolose, torna d’attualità il problema della strada che attraversa la sommità del monte Subasio. Nel gruppo sei di Assisi se… spunta la segnalazione fotografica di un cittadino. Le foto, quella usata in evidenza e quella a fondo pezzo, vengono riportate con l’eloquente frase “Ciò che rimane della strada che porta in cima al parco del Monte Subasio. È praticamente impossibile da percorrere se non hai un fuoristrada”.

Già nel 2017 era stato lanciato l’allarme perché la strada sommitale, in particolare nel tratto fra gli Stazzi (poco sopra l’Eremo delle Carceri) e la Madonna della Spella, nel Comune di Spello, è un tracciato che versa in condizioni disastrose. All’epoca si faceva presente come la strada continuasse ad essere pericolosa, con buche e dossi, e c’era anche il problema della carreggiata ristretta, visto che dopo gli interventi di Provincia e Regione, in alcuni tratti è percorribile solo da un veicolo.

Il post ha scatenato un’ampia discussione sui social, anche considerato che il Comune nel 2017 si era fatto “capofila di un’azione congiunta su tutto il territorio del Parco del Subasio, per rivitalizzare l’area attraverso un operato sinergico”, e che nel 2018 i quattro Comuni (oltre ad Assisi, il Parco si estende nei comuni di Spello, Nocera e Valtopina) avevano elaborato e firmato un protocollo di valorizzazione, promozione, rinascita del Monte Subasio. Ma “Il Comune – spiega il sindaco Stefania Proietti – non ha nessuna competenza gestionale e non può intervenire. E i finanziamenti che avevamo trovato sono bloccati”.