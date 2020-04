Bocconi killer a Viole di Assisi, avvelenato un altro cane: l’emergenza va avanti da un mese

Non si placa l’allarme per i bocconi killer a Viole di Assisi, zona Viole alta, precisamente in via Fosso Rosceto: ennesimo caso accaduto giovedì 2 aprile, con un altro quattro zampe che ha mangiato un boccone killer ed è stato salvato in extremis dal veterinario. Seppur in questo difficile periodo con l’emergenza Covid-19 in atto, i bocconi avvelenati a Viole di Assisi nell’ultimo mese sono stati addirittura una decina. Trovati anche un paio di gatti morti.

Prima di questo ultimo caso di bocconi killer a Viole di Assisi, domenica 8 marzo 2020 c’era stato l’ultimo caso nella frazione. A mangiare un boccone avvelenato mentre era intenta a fare una passeggiata con il suo proprietario era stata in quel caso una cagnolina. La piccola quattro zampe, dopo che aveva iniziato a stare male e a vomitare, era stata trasportata presso il veterinario, quest’ultimo aveva confermato l’avvelenamento.

Questa volta (e l’emergenza dura quindi da circa un mese) la stessa sorte è toccata a un cane maschio (nella foto sotto): “Ringrazio il veterinario Dr. Fanelli e il proprio assistente – dice il proprietario che era intendo a passeggiare con l’animale vicino a casa – davvero pronti e lodevoli entrambi in un momento difficile come questo nel loro intervento decisivo per la salvezza del cane”.

Già in passato si erano registrati casi di cani avvelenati, sia ad Assisi che a Santa Maria degli Angeli, con i bocconi killer lanciati addirittura nei giardini delle case.

E il caso di Viole di Assisi accaduto giovedì 2 aprile 2020, mette ancor più in ansia tutti i proprietari degli animali domestici, adesso davvero sul piede di guerra. Tutti in quella zona sono invitati a fare grande attenzione. Il reato per chi avvelena animali è punibile con severe multe fino alla reclusione in carcere. I fatti risalti all’8 marzo erano avvenuti sempre a Viole alta, in zona Gabbiano Capodacqua e anche nel centro del paese di Viole. Ora via Fosso Roscet con i proprietari che hanno annunciato nuova denuncia contro ignoti: “Vanno fermati!”.