Coronavirus a Bettona, tre positivi: sono in isolamento

“Vi comunico che abbiamo, nel nostro Comune, tre giovani risultati positivi al tampone del Covid-19. Sono due ragazzi del nostro Comune e una persona di un altro Comune ma residente nella stessa abitazione”. È il sindaco di Bettona, Lamberto Marcantonini, a dare notizia di tre nuovi casi di coronavirus a Bettona. La dashboard regionale segnala inoltre un nuovo positivo a Bastia, ma questo caso era stato anticipato da Paola Lungarotti che nei giorno scorsi parlava di otto positivi.

“Le tre persone sono rientrate ieri dalle vacanze (in Italia); non presentano particolari problemi di salute. Sono state fatte accurate indagini sui contatti avuti negli ultimi giorni. Ho emesso ordini di confinamento nella propria abitazione – dice Marcantonini – e abbiamo preso tutti i provvedimenti previsti dal protocollo per questi casi. Non abbiamo nessun altro caso positivo nel nostro Comune; facciamo continuamente controlli su persone che presentano sospetti di contagio o di contatto con persone contagiate.

“VI RICORDO QUATTRO REGOLE CHE DOVETE RISPETTARE – conclude il sindaco usando il maiuscolo – -MANTENETE SEMPRE IL DISTANZIAMENTO PERSONALE -INDOSSATE LA MASCHERINA AL CHIUSOIN LUOGHI PUBBLICI O QUANDO NON È POSSIBILE IL DISTANZIAMENTO

-LAVARSI SPESSO LE MANI -AVVERTIRE IL PROPRIO MEDICO SE SI HA FEBBRE O SINTOMI DI RAFFREDDORE. Con un po’ di buona volontà, con il rispetto del nostro prossimo e seguendo questi CONSIGLI USCIREMO PRESTO DA QUESTO PROBLEMA”