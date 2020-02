Istituto Comprensivo Torgiano – Bettona a lezione di cittadinanza attiva

Imparare a saper leggere le etichette degli alimenti, diventare cittadini ‘attivi’ consapevoli di un consumo sostenibile per tutelare la salute del pianeta, educare i giovani consumatori a stili di vita sani e senza sprechi ed osservare con occhi critici gli imballaggi e la loro effettiva necessità.Sono stati questi gli argomenti che Silvia Barontini e Filippo Rabica, formatori di “Cittadinanzattiva Umbria”, hanno affrontato insieme agli alunni delle quinte classi dell’Istituto Comprensivo Torgiano – Bettona. Sono state due ore nel corso delle quali gli studenti hanno dimostrato essere dei ‘cittadini’ molto attenti ed informati circa il significato della raccolta differenziata, l’inquinamento, l’ecologia ed altri argomenti relativi l’ambiente.

In modo particolare i due rappresentanti dell’organizzazione fondata nel 1978, che promuove l’attivismo dei cittadini per la tutela dei diritti, la cura dei beni comuni, il sostegno alle persone in condizioni di debolezza, hanno spiegato l’uso degli imballaggi a cosa servono e alla possibilità di poterli ridurre o anche, in alcuni casi, evitare. Nella seconda parte dell’incontro Barontini, con l’aiuto di ‘Mister etichetta’, ha illustrato come saperla leggere e come orientarsi nella scelta dei prodotti.

Al termine della spiegazione gli alunni dell’Istituto Comprensivo Torgiano – Bettona si sono misurati in un’attività laboratoriale incentrata proprio sulle etichette di alcuni prodotti alimentari che avevano portato in classe per l’occasione. Quello di oggi è stato il primo di una serie di incontri che vedrà coinvolti sempre gli le classi quinte per condurli a diventare consumatori sempre più attenti e ‘cittadini attivi’.