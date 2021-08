Lamberto Marcantonini si ricandida a sindaco di Bettona (foto)

Di fronte ai sindaci e alle amministrazioni di centrodestra della zona (c’erano il sindaco di Bastia, Paola Lungarotti, e quello di Cannara, Fabrizio Gareggia, oltre a svariati assessori e consiglieri) e ai vertici del centrodestra regionali e locali, Lamberto Marcantonini lancia la sua ricandidatura a sindaco di Bettona.

“Una spinta grande in questo ultimo anno e mezzo molto difficile è arrivata da voi cittadini ai quali abbiamo cercato di stare vicini con il nostro massimo sforzo. Amo Bettona – ha detto il primo cittadino uscente – voglio un gran bene al nostro paese e al nostro territorio. In questi cinque anni ho avuto grande soddisfazioni, ma le emozioni più grandi provate sono state quelle arrivate stando vicino a tante persone che hanno sofferto a causa di questa brutta pandemia. Continueremo ad ascoltare, cittadini e associazioni, società sportive. E metteremo ancora tutto il nostro impegno in primo luogo per le persone”.

Alla presentazione della ricandidatura di Lamberto Marcantonini, è intervenuto il vicepresidente della Regione Roberto Morroni, secondo cui “Lamberto è un punto di riferimento per tutti. È un esempio per tanti, saprà dare continuità al suo operato nell’interessa della sua Bettona”. Secondo Stefano Pastorelli, consigliere regionale e capogruppo Lega Umbria in Regione, ma anche segretario comprensoriale: “Il lavoro di Lamberto Marcantonini non può essere buttato alle ortiche. Il sindaco ha lavorato bene. La Lega è con il primo cittadino e lo sosteniamo fortemente”.

Andrea Romizi, sindaco di Perugia e coordinatore regionale di Forza Italia, ha ringraziato il sindaco. “Di lui – ha detto ammiro il suo grande profilo umano. Una persona completa e compiuta, un grande uomo, che ha saputo tenerci uniti. Continuerà a lavorare per la sua Bettona, per tutti noi sei un vero modello”. “Grazie per le bellissime parole e per la vicinanza di tutti voi amici”, le parole in conclusione del primo cittadino bettonese.

